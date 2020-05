GamesPlay – hrajeme XCOM: Chimera Squad a Gears Tactics

Windows Xbox One Xbox One X

- Video autor: Redakce Games.cz

Taktických tahovek nevychází zrovna mnoho, a proto byl nedávný úkaz dost unikátním zjevením. Najednou totiž vyšly hned dvě na pohled velké tahovky, obě vycházející z velkých značek a obě se povedly. A každá na to jde jinak. XCOM: Chimera Squad vychází z výborných základů XCOMu 2, jenže je mnohem více přímočará, dravější a taky béčkovější, zatímco Gears Tactics to zkoušejí s vysokým rozpočtem, po svém a s ještě větším důrazem na akci.

Obě hry vyšly v rozmezí několika dnů, obě jsou k mání na PC a obě za to stojí. Gears Tactics jsou sice podle nás podstatně lepší než nový XCOM, ale i ten je hodný vyzkoušení, především díky své nízké ceně. Co je na obou hrách tak dobré a která v něčem naopak klopýtá? To si dnes názorně předvedeme a vy se tak budete moct rozhodnout, jestli je některá z nich pro vás.

Jestli máte nějaké dotazy na nový XCOM či nové Gearsy, neváhejte je nám položit. Sledovat vás budeme v chatu na YouTube, Twitchi i Mixeru.

