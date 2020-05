Cyberpunk 2077 odhazuje stud. Přizpůsobit si můžete i genitálie

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Nejnovější počin CD Projektu prošel hodnocením ratingových agentur a opět potvrzuje, že nepůjde o záležitost mládeži přístupnou. Kromě toho, že se s hlavním hrdinou či hrdinkou budete moct oddávat všemožným sexuálním radovánkám, do šťavnatých detailů půjdou i možnosti přizpůsobení hratelné postavy. Od velikosti košíčků podprsenek přes implantáty v hýždích až po genitálie. Diskrétnost stranou!

Ratingová agentura ESRB je v popisu potenciálně závadných aktivit ještě detailnější než nedávná zpráva z brazilského hodnocení. V Cyberpunku 2077 se během tvorby hlavního hrdiny (či hrdinky) budete moct vyřádit – nejenže si můžete volně namíchat tělesný typ a gender vašeho či vaší V, volnost budete mít i v tom, jak moc bude vaše postava obdařená v jistých partiích. A klidně si vytvořit prsatou V s velkým penisem, pokud jste zrovna na tyhle věci. Nebo se můžete držet při zemi a využívat vymoženosti tělesných augmentací čistě pro bojové účely.

Nádobíčko pak samozřejmě nemusíte celou hru ukrývat ve spodním prádle, protože když už si ho tak pečlivě navrhnete, bylo by zvláštní ho nikdy nespatřit. Ke slovu a obrazu se tak dostanou slibované erotické scény z pohledu vlastních očí. Během nich budou postavy „částečně nahé“, dočkáte se sugestivního vzdychání i pohybů. Ehm, ach.

zdroj: Archiv

Kromě sexu v rámci všemožných romantických i čistě sexuálních vztahů dojde také na sprosťárny. Angličtina v tomhle není kdovíjak kreativní, takže se v přehledu objevuje pouze „fuck“ a „cunt“, v češtině se nicméně nejspíš dočkáme mnohem širší palety nadávek. Na rozdíl od nového Assassin’s Creed Valhalla bude mít Cyberpunk české titulky.

Obyvatelé Night City se v roce 2077 rádi oddávají také drogové náruči, takže si i vy budete moct dát práska čehosi halucinogenního anebo se inspirovat billboardem s pánem šňupajícím speed. Mimo to můžete pod vlivem drog taky řídit, pokud si na to tedy troufáte.

zdroj: Archiv

S násilím se v akčním kyberpunkovém RPG počítá tak nějak z principu, takže zmínka o všemožných střelných, výbušných a tupých zbraních nejspíš nikoho nepřekvapí. Čepele vystřelující z paží jsou pro Cyberpunk 2077 ikonické už od prvního traileru z roku 2012 a vylepšeními končetin budete moct někoho pobodat, či ho dokonce připravit o jeho vlastní končetiny. Citlivější jedinci by se měli připravit na to, že občas uvidí vnitřní orgány, které nebudou tak docela uvnitř, nebo na scény s mučením. Konkrétně zatloukáním hřebíků. Au.

Lásky, sexu, trápení a možná také druhého příchodu Krista se v Cyberpunku 2077 nepřístupném do 18 let dočkáme 17. září, kdy vychází na PC, PlayStation 4 a Xbox One.