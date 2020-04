Drogy, sex, sebevraždy, mučení: Cyberpunk 2077 se ratingu 18+ nebojí

Svět Cyberpunku 2077 je zkrátka poněkud zvrácený. Kompletní seznam zveřejněný na Redditu je poměrně dlouhý, už proto, že je v něm kupříkladu násilí rozdělené do jednotlivých položek podle toho, jestli se při něm používají zbraně, nebo ne, ale představu z něj získáte poměrně jasnou. Nouze nebude o sprostou mluvu, krev, mrtvá těla, nahotu, sex včetně prostituce ani o konzumaci všemožných drog a dalších zakázaných látek.

Zajímavé je, že dokonce ani akt sebevraždy v Brazílii nestačí na rating 18+, o který se v případě Cyberpunku postaralo teprve až mučení. CD Projekt RED se k úniku zatím oficiálně nevyjádřil, ale podle předchozích známých informací odmítá jakoukoliv cenzuru a v zobrazení futuristického světa chce být stejně syrový jako v případě Zaklínače 3.

A nejspíš ještě víc. Loni se studio rozpovídalo o vzniku sexuálních scén, které nejsou ochuzené o motion capture reálných herců. Navíc je budete stejně jako všechny ostatní situace ve hře budete prožívat z pohledu vlastních očí.

Hlavní designér úkolů Cyberpunku 2077 Paweł Sasko seznam okomentoval následovně: „Jste překvapení? Nesereme se s tím.“ Dá se předpokládat, že podobné doporučení pro dospělé publikum hra dostane i u ostatních ratingových agentur.

