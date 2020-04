Cyberpunk 2077 představuje gang veteránů a japonskou rodinnou firmu

Každá z představených frakcí v určitém smyslu doplňuje jeden ze čtyř směrů, kterými se působení V v Night City může ubírat. Zapomenete na své pouliční kořeny a vydáte se cestou korporátního šmejda, nebo zůstanete věrní spodině, která vás vychovala? Historické pozadí gangů a organizací vám může pomoci v rozhodování.

Jako první tu máme gang 6th Street, který vznikl pod taktovkou veteránů 4. korporátní války, která proběhla mezi lety 2021 až 2025. Ti už měli plné zuby neschopnosti policejních složek a rozhodli se, že místní komunitu Vista del Rey budou chránit na vlastní pěst. Jejich výklad přinášení spravedlnosti se ale za ty roky poněkud rozmělnil, takže spíš než zákon a pořádek nyní v Night City brání především své zájmy.

Founded by veterans of the 4th Corporate War tired of the helplessness of the NCPD, 6th Street was meant to serve and protect the community of Vista del Rey. Today their interpretation of the law and “bringing justice to the city” is questionable and self-serving. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/vnfz7AsHpu