CD Projekt rozdává zaklínačské bonusy zdarma. Cyberpunk 2077 prý stále stíhá září

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Byznys autor: Šárka Tmějová

Nejen herní výstavy a příchod nových konzolí jsou epidemií COVID-19 ohrožené, dotknout se může i samotných titulů. Kvůli doporučení nesdružovat se na místech, kde je hodně lidí, už zaměstnavatelé ustupují od požadavku, aby zaměstnanci docházeli do práce osobně. Pokud je to jen trochu možné, mají pracovat z domova, což podle CD Projektu RED může u vývojářské firmy fungovat. A i přes obtížnější koordinaci by se Cyberpunk 2077 znovu odkládat neměl.

Firma se k tomu, jak COVID-19 řeší, vyjádřila na svém Twitteru: „Minulý týden jsme se na situaci adaptovali a postupně rozšiřovali preventivní opatření napříč celou společností. Také jsme nakupovali vybavení a řešili infrastrukturu, aby zaměstnanci mohli pracovat z bezpečí svých domovů. CD Projekt tak dneškem funguje na dálku, a to na tak dlouho, jak jen bude potřeba. Zdraví každého jednoho ze členů týmu je prioritou. Přestože je to pro nás nové, nebojíme se téhle výzvy a jsme odhodlaní vám v září doručit skvělou RPG akci, jak jsme slíbili.“

Many of you are probably wondering how things are at CD PROJEKT RED right now. Here's a short update. pic.twitter.com/aWfHobgtoM — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 16, 2020

Názory na to, jak home office ovlivňuje pracovní výkonnost, se různí, ale jedno je jisté. Koordinovat práce na dokončování hry z domova musí být neskutečně náročné, takže osobně bych si na zářijové vydání Cyberpunku 2077 v tuto chvíli opravdu nevsadila.

Pokud se doma v izolaci či karanténě začínáte nudit, CD Projekt na svém GOGu do zítřka rozdává digitální bonusy ke všem svým hrám, respektive zaklínačské trilogii a Thronebreakeru. Zadarmo se tak můžete dostat k art bookům, soundtrackům, různým videím ze zákulisí vývoje nebo k záznamu koncertu hudby ze Zaklínače 3. Je to vůbec poprvé, co z nich udělali jeden souhrnný balíček, tak si ho nenechte ujít.

zdroj: Archiv

Co se dopadů epidemie na herní svět týče, i naše redakce momentálně funguje v domácím režimu. Na home office až do odvolání se během minulého týdne přesunuli také zaměstnanci Bungie, Rockstaru a Electronic Arts. Microsoft ty své prozatím požádal, aby z domova pracovali do 25. března.

Jak Microsoft, tak Bungie mají své hlavní pobočky v Seattlu, který v souvislosti s koronavirem zaznamenal nejvíce úmrtí ve Spojených státech. Podle aktuálních informací mu tam podlehlo 43 lidí.

Na odklady her spojené s koronavirem upozorňuje na svém Twitteru také investigativní novinář Jason Schreier. Podle něj jsou březnové tituly a patrně i ty dubnové v bezpečí, u těch od května dál bychom ale s posouváním termínů měli počítat. Nemusí to být ani tak způsobené prací na dálku, ale třeba pozastavením výroby v lisovnách, zpomalením ratingů a dalšími logistickými zádrhely.