Game Developers Conference 2020 se odkládá kvůli koronaviru

- Byznys autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv virus COVID-19 od neděle eviduje první nakažené i v Česku, větší akce se kvůli němu zatím neruší. V zámoří je nicméně situace trochu jiná. O úplném zrušení letošní vývojářské konference GDC se spekulovalo už minulý týden, kdy se z ní kvůli obavám z šíření nákazy začala stahovat velká vývojářská studia a technologické firmy. Pořadatelé se rozhodli ji nezrušit docela, místo toho slibují posun na letní měsíce.

Šlo o prakticky nevyhnutelné rozhodnutí, během minulého týdne svou účast totiž postupně stihli odvolat zástupci Facebooku, PlayStationu, Electronic Arts, Unity, Microsoftu, Epic Games, Amazonu, Blizzardu i Gearboxu. Skoro to připomíná písničku o deseti malých černoušcích – až zbyl jenom jeden, a to samotný pořadatelský tým.

San Francisco, kde se Game Developers Conference koná, vyhlásilo kvůli epidemii už minulý týden stav zdravotní nouze. Každoroční konference, na kterou se slétnou tisíce vývojářů z celého světa, se měla odehrávat mezi 16. a 20. březnem. Kvůli zdravotnímu riziku se pořadatelé rozhodli ji odsunout na léto, do kdy by se dle optimistických predikcí mohlo lidstvo s virem do jisté míry vypořádat. Nedá se ale samozřejmě vyloučit ani varianta, že se letošní ročník konat vůbec nebude.

V samotném San Francisku nebyl evidován žádný případ nakažených koronavirem, Kalifornie nicméně představuje jedno z ohnisek nákazy v rámci Spojených států amerických. Organizátoři GDC 2020 slibují vrácení peněz za zakoupené vstupenky v plné výši komukoliv, kdo o ně požádá, pro většinu účastníků ale představují mnohem větší náklady zaplacené letenky a rezervace v hotelech.

Alespoň část programu Game Developers Conference 2020 by se měla odehrát online, a to prostřednictvím YouTube a Twitche. Vývojáři se mohou rozhodnout nahrát své prezentace online, živého streamu se dočká také vyhlašování cen IGF a GDC Awards.

Posunutí GDC 2020 není zdaleka jediný způsob, kterým se koronavirus herního průmyslu dotýká. Kromě náhlého nárůstu zájmu o pandemickou simulaci Plague Inc. je v obchodech po celém světě kvůli zastavení výrobních linek nedostatek Switchů a cvičebních kruhů Ring Fit, spekuluje se i o tom, že by se kvůli omezení čínské výroby mohla opozdit nová generace konzolí.

Co se velkých herních akcí týče, mohla by dlouhá epidemie ohrozit také červnovou E3 v Los Angeles, eventuálně Gamescom v německém Kolíně.