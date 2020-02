GDC přichází o největší vystavovatele kvůli koronaviru. Je E3 v ohrožení?

- Téma autor: Patrik Hajda

Čínská ekonomika vlivem stojících továren trpí, roušky jsou nedostatkovým zbožím, světem se šíří panika. Koronavirus je aktuálně nejpropíranějším mediálním tématem a probojoval se i mezi hry. Některé čínské společnosti musely pozastavit vývoj her, spekuluje se o zdržení výroby nových konzolí a z chystané vývojářské konference GDC se odhlašují hosté. Čeká nás rok s na kost ořezanými výstavami?

Game Developers Conference je videoherní událost s opravdu dlouholetou tradicí, která se každoročně pořádá v americkém San Franciscu. Sjedou se na ni vývojáři z celého světa, aby se zde s kolegy a novináři podělili o zajímavosti z vývoje her a popovídali si o trendech a chystaných novinkách.

Ale kvůli epidemii koronaviru se na letošním GDC neukáže několik největších lákadel. Jako první zrušilo svou účast Sony, které se neplánuje objevit ani na letošní E3 a nadcházejícím Paxu. Facebook se rovněž distancuje od události shromažďující lidi z celého světa na jednom místě.

Pokud jste doufali, že se dozvíte něco zajímavého z vývoje originálního walking simulatoru Death Stranding, tak máte smůlu. Ani Kodžima nedorazí do San Francisca, aby zde sdílel své myšlenkové pochody.

K této trojici se nyní přidává i gigant EA, který nechce své zaměstnance vystavit riziku a důrazně jim doporučil zrušit všechny tamější schůzky a GDC se nezúčastnit. Electronic Arts dokonce rozšiřuje svou obavu z koronaviru za hranice GDC. Společnost sice oficiálně nezrušila účast na dalších veletrzích, ale svou přítomnost na nich hodlá omezit.

Mohlo by už zde být naznačeno ohrožení letošní E3? Pokud se do pár měsíců koronavirus nevyřeší, a zatím to tak nevypadá, je dost dobře možné, že se brzy začnou objevovat stejně nemilé zprávy ohledně každoročního největšího hráčského svátku.

Zatím ale není moc důvodů GDC vyloženě rušit. Čtyři společnosti sice budou chybět, ale další stovky svou účast zatím nezrušily. Řadí se mezi ně například Microsoft, Nintendo, Google, Nvidia, Epic Games, AMD, Intel, Apple, Samsung, Deck 13 a spousta dalších.

Na druhou stranu je pravda, že kompletní seznam vystavovatelů stále zahrnuje i Sony, Facebook a EA, takže možná se své účasti zřeklo více studií a provozovatelé GDC tento fakt ještě nestihli reflektovat (provozovatelé potvrdili, že se neúčast týká zhruba 10 studií z 550, ale nejmenovali je).

GDC není jediným brzkým veletrhem, který přichází o vystavovatele. Už tento víkend proběhne v Bostonu PAX East, na kterém nebude k vidění Sony spolu s Capcomem a Square Enix. Poslední jmenovaná společnost přímo zmiňuje koronavirus jako důvod své neúčasti.

Doufejme, že letošní E3 a Gamescom nebudou zet prázdnotou, nebo dokonce nebudou zrušeny. To už je ale skutečně apokalyptický scénář, který si herní průmysl snad ani nechce představovat.