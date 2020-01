Sledujte Fight Club #461 o Commandos 2, Netflixu a dopadu koronaviru na hry

Tak to dlouho netrvalo a už tu máme první velké zklamání letošního roku. Remasterovaná verze Commandos 2 se tak moc nepovedla, až to bolí. Takhle odfláknutý remaster se jen tak nevidí, a proto vás před ním chceme varovat nejen ve včerejším komentáři, ale i v dnešním Fight Clubu. Navíc to vezmeme ze široka, a tak neskončíme jen u Commandos, ale posvítíme si i na další zpackané návraty slavných značek.

Od Commandos 2 a jiných remasterů se přesuneme k Netflixu a hrám, kde se toho poměrně dost. Jednak tam nedávno uspěl Zaklínač a taky by tam chtěl Cory Balrog, respektive by tam rád viděl „svůj" God of War. A jaký seriál by se na Netflixu líbil vám? Nakonec se na chvíli zastavíme i u aktuální Koronaviru, který začíná ovlivňovat i některé herní věci, v čele s Plague Inc a League of Legends. Na závěr a vlastně i kdykoliv během podcastu nám můžete posílat své dotazy. K tomu vám může posloužit emailová adresa podcast@games.cz, nebo nám je psát během živého vysílání na Mixer či Twitch. Záznam Fight Clubu pak samozřejmě najdete i na našem kanálu na YouTube. Mohlo by vás zajímat Halt! Od remasteru Commandos 2 dejte ruce pryč!

