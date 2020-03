CD Projekt už má plány na další hru po Cyberpunku 2077, nejspíš ze světa Zaklínače

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Cyberpunk 2077 zamířil k hodnocení ratingových agentur a práce na něm v CD Projektu pomalu finišují. Poláci zároveň už spřádají plány na další hru, na jejíž vývoj by se polské studio mělo vrhnout hned po zářijovém vydání. Podle prezidenta firmy Adama Kicińského už předprodukce příštího singleplayerového titulu nabírá jasné obrysy. Kiciński zmiňuje i to, že plánované projekty jsou buď „kyberpunkové“, nebo „zaklínačské“.

Cyberpunk 2077 se s nejvyšší pravděpodobností dočká stejného ratingu jako Zaklínač 3, dle PEGI tedy patrně 18+. Agentury samozřejmě nemají k dispozici finální verzi hry, na které CD Projekt RED stále pracuje, současná verze je ale prý dostatečně kompletní, aby bylo možné ji prezentovat.

V lednu se firma rozhodla odložit vydání z dubna na 17. září, především kvůli odlaďování chyb a optimalizaci. „Hodně nám to pomohlo. Trochu nám nahrává i to, že mezi dubnem a zářím jsou letní prázdniny, které nejsou vhodným obdobím pro vydávání her. Stíháme,“ shrnuje Kiciński.

Za momentální situace také nemohl neodpovědět na otázku, jestli pandemie COVID-19 může dále nějak ovlivnit datum vydání Cyberpunku 2077: „Situace kolem koronaviru se mění každým dnem, takže je těžké být konkrétní. Budeme se účastnit výstav, pokud se budou konat. Pokud ne, najdeme si jiný způsob – internet funguje normálně, máme možnosti, jak se s hráči spojit.“

zdroj: Archiv

Kiciński se v rozhovoru pro polský investiční server Stooq.com mimo finančních záležitostí rozpovídal o plánech firmy do budoucna. Pro příští velký singleplayerový titul má CD Projekt RED už velmi jasný koncept, který v podstatě jen čeká, až studio nebude zaměstnané dokončováním Cyberpunku. Kiciński zároveň připomněl, že společnost už v minulosti oznámila plán vytvořit více her z univerza Zaklínače – a na tom se nic nemění.

Jenže není dokončení jako dokončení. Po vydání Cyberpunku v září se má největší produkční tým vrhnout na vývoj multiplayeru, který ale nevyjde dřív než singleplayerové dodatky. Na těch bude pracovat druhý, o něco menší tým a rozsahem mají připomínat Srdce z kamene a O víně a krvi pro třetího Zaklínače. Teprve třetí, relativně malý tým začne pracovat na příští velké hře od CD Projektu.

„Chceme dělat více her. Dokázat, že jde dělat dvě velké hry najednou, což zabírá spoustu času,“ vysvětluje Kiciński. Přece jen, Cyberpunk 2077 se poprvé ukázal v roce 2012 a poslední velké DLC pro Zaklínače 3 vyšlo před čtyřmi lety. O moc rychleji to ale podle prezidenta společnosti nepůjde: „Naše projekty vždycky zaberou 4-5 let. Je těžké si představit, že byste za dva roky stihli vytvořit velké RPG. Kvalita vyžaduje čas.“

zdroj: Archiv

Viceprezident pro finance Piotr Neilubowicz dodal, že vytvářet první hru v novém světě vyžaduje zdrojů ještě víc, ať už z hlediska času, nebo peněz. I proto na Cyberpunk 2077 čekáme tak dlouho.

Z hlediska nového herního projektu je třeba připomenout, že v prosinci se společnost usmířila se spisovatelem Andrzejem Sapkowským, autorem zaklínačské knižní předlohy. Ten si v říjnu 2018 vyžádal na základě polského práva dodatečnou odměnu, jelikož byly hry úspěšnější, než předpokládal. Nárokoval si 360 milionů korun a na tuhle částku sice nedosáhl, CD Projektu se ale žalobu podařilo proměnit naopak v užší spolupráci.

Přirozeně se tak nabízí eventualita, že se v dalším singleplayerovém RPG podíváme opět do světa Zaklínače. Určitě ale už ne s Geraltem. A ne dřív než za čtyři roky.