Natáčení druhé sezóny Zaklínače je v plném proudu, motá se kolem něj i Natalie Dormer

S druhou řadou seriálové adaptace Zaklínače od Netflixu přichází také zástup nových postav. Aby se Geralt ve svém údělu lovce monster necítil osaměle, přibydou mu do party hned čtyři další zaklínači, kolem produkce se navíc pohybuje i představitelka Margaery Tyrell ze Hry o trůny, Natalie Dormer. Podle spekulací by se mohla objevit v roli mocné čarodějky Philippy Eilhart, možná ale prostě jen jezdí na koni nezávisle na seriálu?

Netflix sice detaily kolem produkce druhé série Zaklínače vcelku tutlá, většina jeho herců je ale poměrně aktivní na sociálních sítích. Thue Ersted Rasmussen se coby představitel Eskela kupříkladu na Instagramu pochlubil fotkou dveří svého obytného vozu. Jelikož tohohle zaklínače hyzdí poměrně ošklivá jizva, není příliš překvapivé, že herec tráví hodně času v maskérně. O protetické doplňky se v tomto případě stará Barry Gower, který v minulosti tvořil třeba Bílé chodce pro Hru o trůny.

Drzoun Lambert hraný Paulem Bullionem se zase pravidelně dělí o videa z tréninků šermu, ať už z parku, nebo přímo z britských Arborfield Studios, kde produkce seriálu momentálně sídlí.

V druhé sérii se objeví také zaklínač Coën, který oproti zbytku nepřísluší ke škole Vlka. V knižní předloze pomáhá Geraltovi a Vesemirovi s tréninkem Ciri, v seriálu je jeho představitelem exotický Yasen Atour.

O roli Vesemira se ze čtveřice spekulovalo asi nejvíce – odmítnout ji stihli Mads Mikkelsen, Michael Keaton i Mark Hamill. Nakonec si nejstaršího zaklínače zahraje Kim Bodnia, dánský herec známý díky roli detektiva ze skandinávské detektivky Most nebo Konstantina z dalšího brilantního seriálu Na mušce.

Co se účasti Natalie Dormer na natáčení týče, podle spolehlivého zdroje zaklínačských detektivů serveru Redanian Intelligence byla před pár týdny spatřená v Surrey v koňském sedle spolu se dvěma členkami týmu blízkými Henrymu Cavillovi. Jedna z nich pak na svůj Instagram napsala: „Každý den během natáčení Zaklínače je jako sobota. XXX [druhá členka týmu] a Natalie Dormer, smích, tanec, jízda na koni!“

Pokud se tahle spekulace potvrdí, bude Dormer už druhou herečkou v Zaklínači se zkušenostmi ze Hry o trůny. Tím prvním je představitel Tormunda Kristofer Hivju, který potvrdil, že si zahraje prokletého Nivellena.

Není jasné ani to, koho by Natalie Dormer vlastně měla hrát. Nabízí se charismatická čarodějka Philippa Eilhart nebo třeba královna Meve, ale také nějaká menší epizodní role jako v případě Hivjua. Dormer je poměrně vytížená, a dokonce i ze Hry o trůny chtěla odejít už o jednu sérii dřív, aby se mohla věnovat jiným projektům, takže je pravděpodobnější varianta, že si do Zaklínače chtěla jen nakrátko odskočit a ne se zavázat na několik sezón dopředu.

Redanian Intelligence nicméně dodává, že herečka možná jen chtěla navštívit svého starého kamaráda Cavilla, s nímž se spřátelila během natáčení Tudorovců. Ovšem to, že je na stejném místě a tráví čas s natáčecím týmem, je rozhodně podezřelé.

Dormer nemá sociální sítě, z těch se tedy nic nedozvíme. S jistotou se objeví v letošním spin-offu Penny Dreadful s podtitulem City of Angels, s trochou štěstí pak i v druhé sezóně Zaklínače, která bude mít premiéru na začátku roku 2021.