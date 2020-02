Zaklínačský seriál skončí tam, kde knížky. Vesemira si nejspíš zahraje Mark Hamill

- Téma autor: Šárka Tmějová

Natáčení druhé sezóny seriálu Zaklínač od Netflixu už začalo. Jelikož jde o nejsledovanější fantasy seriál současnosti, je tvůrčí tým pod drobnohledem médií a fanoušků, kteří po neslavném závěru Hry o trůny mají určitý důvod k obavám. Scenáristka Lauren S. Hissrich ale vášně klidní – zatím sice není jisté, že se jí povede zpracovat všech sedm knih ságy, diváky ovšem ujišťuje, že na konci Paní jezera by se kolotoč skutečně zastavil. A byl by věrný knižní předloze.

Hissrich se k budoucnosti seriálu vyjadřuje v rozhovoru se Stevem Varleym na YouTube: „Samozřejmě, jako scenáristy nás často napadá: ‚Panebože, co když něco pokazím.‘ Pravdou je, že máme dost jasný plán. Ne že bychom věděli všechno, co budeme dělat příští dva, tři, sedm, dvacet let. Myslím tím, že máme knížky.“

„Necítím potřebu pokračovat po jejich konci. Jsou skvělým zdrojovým materiálem, všechny je napsal Andrzej Sapkowski, mají přirozené zakončení a cítím, že pokud se toho budeme držet, budeme v pohodě,“ prohlašuje sebejistě Hissrich. Pokud vám tedy konec knížek nevadil, na rozdíl od Game of Thrones se nemusíte bát, že by se scénář stočil nějakým šíleným směrem.

Spolu s počátky natáčení druhé sezóny se vyrojily také spekulace a ověřené informace ohledně castingu. Přibude totiž pěkná řádka epizodních i stálejších postav a jednou z nich by měl být přirozeně Geraltův mentor a otcovská figura – Vesemir.

Fun Fact: The role of Vesemir was offered to Michael Keaton and Mads Mikkelsen. Both passed#TheWitcherNetflix Season 2 — Daniel Richtman (@DanielRPK) February 18, 2020

Podle insidera znalého prostředí produkce, Daniela Richtmana, tuhle roli nabídli Michaelu Keatonovi a Madsi Mikkelsenovi, jehož bratr Lars si v seriálu zahrál mága Stregobora. Oba herci roli nicméně odmítli. Casting poptává muže mezi 60 až 69 lety, který by měl být „známým hercem“. Můžete hádat, který slavný 68letý pán o tuhle roli v minulosti projevil zájem.

Richtman přímo nepotvrdil, že Mark Hamill nabídku přijal, ovšem zřejmě ji skutečně obdržel. Bude rozhodně zábavné, jestli se na jednom plátně setká bývalý Joker a Superman v roli učitele a žáka.

Kromě toho se dle informací Redanian Intelligence, která se v minulosti prokázala býti spolehlivým zdrojem, v jedné z epizod objeví Kristofer Hivju, představitel Tormunda z již zmíněné Game of Thrones. Namísto divocha se tentokrát představí v roli charismatického, nicméně prokletého aristokrata Nivellena. Ve druhé sezóně se tedy dočkáme adaptace povídky Zrnko pravdy.

Chcete slyšet říkanku? Lambert, Lambert, to je ale kok*t! Přidrzlého zaklínače si zahraje Paul Bullion, britský zrzek, kterého můžete znát ze seriálu Peaky Blinders a objeví se i v letošní adaptaci Duny. Když už je Netflix u těch zaklínačských spin-offů, nechtěl by po Vesemirovi důkladně zpracovat i Lamberta? Ptám se pro kamarádky.

O představiteli Eskela zatím nemáme žádné zprávy. Povisského zaklínače Coëna bude hrát Yasen Atour, Brit s arabskými kořeny, který se objevil v menších rolích třeba v předloňském Robinu Hoodovi nebo v Ben-Hurovi. Oba herci by měli natáčet nejméně tři epizody, což zhruba odpovídá času, který Geralt stráví na Kaer Morhen.

Kromě již odhalených rolí poptávala castingová kancelář také představitelku elfské královny Francescy Findabair, šéfa špionů Dijsktry, Vilgefortzova služebníka Rienceho, jeho čarodějné asistentky Lydie a také Nivellenovy družky s krvavým tajemstvím Vereeny.

Zdá se, že více prostoru dostanou také Ciriiny prorocké vize a nejspíš se setká i se samotnou Ithlinne. Pro roli „léčitelky a věštkyně s darem pro zázraky a proroctví“ Netflix shání vysokou ženu mezi 70 až 100 lety, vrásčitou, ale mladistvého vzezření, která je na jednu stranu vřelá, ale na druhou děsivá. A pozor, vyžaduje nahotu. Snad z Ithlinne neplánují vyrobit druhou verzi Melisandry.

Natáčení druhé sezóny poběží na různých místech až do poloviny srpna a na seznamu natáčecích lokací naleznete tentokrát i Českou republiku. Premiéru bude mít na streamovací službě Netflix v srpnu 2021.