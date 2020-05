Česká střílečka HROT si dělá srandu z komunistického Československa

PC

- Novinky autor: Patrik Hajda

Mnohým z nás se doba vlády komunistů vyhnula a známe ji tedy jen z vyprávění a různých forem médií. Pokud upřednostňujete interaktivní způsob předávání zkušeností, český vývojář Spytihněv pro vás chystá retro střílečku HROT, ve které se vrátíte do Československa v 80. letech minulého století. Ale znalosti nabyté při jejím hraní u zkoušky z dějepisu asi neobstojí…

Grafická stylizace hry HROT i její hratelnost dávají snadno vzpomenout na památné střílečky, které kralovaly hernímu trhu koncem minulého tisíciletí. Podobných „staronových“ her v dnešní době vychází poměrně hodně (Ion Fury, Dusk, Wrath: Aeon of Ruin, Demon Pit…), ale HROT je nám přeci jen bližší. Nejenže vzniká v Čechách, ale jeho kulisami jsou nám známé prostory.

HROT vás vezme do Československa v roce 1986, kdy došlo k jakési nespecifikované katastrofě, vlivem které naši zemi zaplavila monstra a postavy v hazmat suitech. Poradíte si s nimi ve frenetických přestřelkách plných výbuchů, případně se na ně vrhnete chladnými zbraněmi, mezi kterými najdete například srp a kladivo.

zdroj: Spytihněv

Poznávacími znaky doby jsou obrazy nejmenovaného prezidenta, české slogany poplatné době nebo třeba ikonické soupravy metra. Pokud čekáte, že se HROT bere vážně, pak jste na omylu. Během hraní se možná i zasmějete, obzvlášť pokud jste obeznámení se skutečnou komunistickou historií.

Zajdete si do obchoďáku Květen? Zaskáčete si na koze v tělocvičně? Odhalíte, co ukrývá matrjoška? Vypadá to originálně a popravdě i líp, než si sám autor možná přiznává. „Tyto časy byly hrůzostrašné a přesně taková je i tato hra,“ zní oficiální popisek HROTu, který má vyjít „brzy“.

Nejde o prvotinu autora, takže si do jejího vydání můžete vyzkoušet předchozí kousky jako Tragédie Ruprechta Falckého z roku 2017 a LEGIE z roku 2007. Na Twitteru Spytihněva je pak velká spousta obrázků a gifů z chystané střílečky.