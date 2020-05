Lekce Magic: The Gathering pro začátečníky podruhé

- Video Autor: Redakce Games.cz

Po čtvrtroce je ve světě karetní hry Magic: The Gathering čas na zbrusu novou edici se stovkami zajímavých karet. No dobře, zajímavé budou jen desítky z nich, ale musíme přiznat, že nás sada Ikoria: Lair of Behemoths baví už teď, a to jsme si ji ještě nezahráli. Dostali jsme ale exkluzivní možnost nakouknout do ní už dnes večer, den před oficiálním vydáním v Magic: The Gathering Arena. celý článek