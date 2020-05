Nová Forza Street dělá své sérii ostudu

Android iOS

Máme tu rok 2020 a zatím nevíme, kdy a zda vůbec se dočkáme dalších pořádných závodů Forza. Poslední díl vážné série Forza Motorsport s číslovkou 7 vyšel v roce 2017, arkádovější Forza Horizon byla naposledy spatřena před dvěma roky se čtvrtým dílem. Osobně bych očekával alespoň jedno z pokračování na launch konzole Xbox Series X (a třeba se ukáže už zítra v prvním streamu Xboxu o nové generaci). Do té doby si musíme vystačit s novinkou Forza Street, která je ale určená pouze pro mobily. A navíc za moc nestojí.

Forza Street je snahou dostat populární závodní sérii na nová zařízení, a tedy i k novému publiku. Existuje spousta mobilních závodních her, které na dotykové obrazovce dokážou vykouzlit solidní zážitek, například skvělý Asphalt 9: Legends. Ale Forza Street se k takovým hrám nezařadí.

Hře se nedá vytknout vozový park, který je narvaný moderními supersporty, japonskými youngtimery, americkými muscle cars i evropskými veterány. Všechny do jednoho vypadají nádherně, ale design je spolu se zvukem to jediné, co na nich dokážete ocenit.

Řízení se totiž omezuje na to nejořezanější použití plynu, s jakým jsem se kdy setkal. Jen držíte prst v pravé oblasti obrazovky a jedinou „výzvou“ je pustit ho v ideální moment před zatáčkou ve žluté oblasti. Bez sešlápnutého plynu auto samo brzdí, což se po vás chce v průjezdu zatáčkou, abyste následně opět sešlápli plyn v ideální moment.

Vůbec se nestaráte o řízení, sem tam jen zažehnete nitro, které se neustále doplňuje a podle míry úspěchu túrování motoru při startu začnete s určitou zásobou dusíku. Zní to jako nuda? Taky že je a vážně nepomáhá akční kamera, která sama od sebe střídá pohledy, točí se kolem vozidla a vy vlastně většinu času ani nevíte, kam vaše auto směřuje.

Forza Street se na rozdíl od Forzy Motorsport a Forzy Horizon odehrává mezi nočními pouličními závodníky, které se snažíte sesadit z trůnu v rámci závodních eventů. A protože je hra v základu zdarma, počítejte s nechvalně proslulou energií, která vás přinutí odložit ji na několik hodin, než se energie dobije, nebo vytáhnout peněženku.

Podobně je na tom tuning vozidel pomocí nalezených součástek, ale nepočítejte s ničím sofistikovaným. Jen vrážíte součástky do levelu vozu, který je ve výsledku jen a pouze rychlejší. Všechna auta se „řídí“ úplně stejně, na silnici mezi nimi nezpozorujete žádný rozdíl a tipnul bych si, že se při jejich tvorbě vůbec nepřihlíželo k vlastnostem skutečných vozů. Samozřejmě vím, že jde o arkádu, ale když mě s Fordem GT druhé generace totálně poráží 60 let stará amerika, nepůsobí to vůbec dobře.

Do událostí si berete zpočátku jen dvě auta, která navíc mají jen tři použití a pak se musí opravovat, takže se tvůrcům podařilo najít spoustu cestiček k tomu, jak z hráčů vytáhnout peníze. Nikdo vás k tomu samozřejmě nenutí. Pokud jste trpěliví a hrám na mobilu se věnujete jen na záchodě a v MHD, pak věřím, že se Forza Street dá hrát v pohodě zadarmo.

Nicméně nevidím důvod, proč se věnovat této hře namísto třeba zmíněného Asphaltu. Forza Street nemá s hlavními sériemi vůbec nic společného, slavná značka není žádnou přidanou hodnotou a fanoušci série zde nenajdou absolutně nic z toho, co mají rádi. Prostě zbytečná hra, se kterou nemá cenu ztrácet čas.

Testováno na telefonu Google Pixel první generace, na kterém hra šlape jako hodinky.