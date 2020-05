Sledujte Fight Club #475 o Assassin’s Creed Valhalla a The Last of Us: Part II

- Video Autor: Šárka Tmějová

Pokračování postapokalyptického dobrodružství The Last of Us je podle šéfa Naughty Dog Neila Druckmanna hotové a míří do lisoven, aby se fyzické edice dostaly do obchodů v den vydání. Taková příležitost se i přes několik zádrhelů z poslední doby musí oslavit, což znamená, že se dnes odpoledne dočkáme nového traileru. celý článek