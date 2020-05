Existenci Assassin’s Creed Valhalla prozradila už před rokem The Division 2. Ale jen náhodou

PC PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox Series X Stadia

- Novinky autor: Patrik Hajda

Ubisoftu se nepodařilo utajit zasazení nového dílu Assassin’s Creed. O Vikinzích se spekulovalo dlouhé měsíce před oficiálním oznámením z minulého týdne, jen ten název nikdo netrefil: není to ani Ragnarok, ani Kingdom, ale Valhalla. Na což poukazovala už The Division 2, i když ne úplně záměrně…

Téměř přesně před rokem se objevily nevěrohodně vypadající záběry ze hry, kterou mělo být vikinské Assassin’s Creed. Těmto spekulacím tehdy hrál do karet plakát přítomný ve hře The Division 2 od stejného vydavatele Ubisoft.

Na plakátu byla postava připomínající svým oděvem assassiny. Dalším vodítkem bylo jablko ráje, které postava třímala v ruce a vikinskému zasazení zase napovídal název plakátu „Valhalla“. Teď se může zdát, že šlo o cílený easter egg, ale opak je pravdou.

Web Stevivor vyzpovídal scenáristu Assassin's Creed Valhalla Darbyho McDevitta, který prozradil, že jde o čirou náhodu. „Je to jen proto, že The Division je vyvíjená ve Švédsku. (…) Ať už je autorem [plakátu] kdokoliv, chtěl do hry dostat severskou kulturu. S námi to nemá co dělat,“ řekl McDevitt. „Jakmile si zahrajete naši hru Valhalla, pochopíte, že nemá nic společného s plakátem z The Division 2.“

Plakát prý vznikl dokonce ještě před tím, než nový díl série Assassin’s Creed dostal své finální jméno. Tvůrci běžně při vývoji používají různá kódová označení, která s výsledným pojmenováním nemají mnoho společného.

Oficiální vyjádření mluví tedy o náhodě, ale co když mezi studii proběhla nějaká ta šuškanda a jeden poťouchlý grafik se rozhodl poukázat na práci svých kolegů? Nechci zpochybňovat McDevittovo tvrzení, ale takové náhody se moc často nevidí.