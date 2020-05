Návrat Mass Effectu? EA plánuje do dubna 2021 vydat neoznámený remaster

Windows PlayStation 3 Xbox 360 Wii U

- Téma autor: Šárka Tmějová

Společnost Electronic Arts včera zveřejnila plán, podle něhož vydá během tohoto fiskálního roku celkem 14 různých titulů. Do konce března příštího roku bychom se tak měli dočkat čtyř sportovních her, nějakých mobilních her, nezávislých titulů z projektu EA Originals, úplně nové značky a také jakéhosi „HD titulu“. A jeden z redaktorů VentureBeat si je prakticky jistý, že půjde o plastickou operaci pro nejoblíbenější herní sci-fi RPG sérii.