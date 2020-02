90 procent hráčů v Mass Effectu hrálo za hrdinného Paragona

- Téma autor: Šárka Tmějová

Dobro a zlo, světlá a temná strana, Paragoni a Renegádi. BioWare se sice klonilo k tomu, že je velitel Shepard kladnou postavou tak nějak z principu a do dvojice škatulek ho rozřazuje spíš to, jestli se snaží být hrdinou z plakátů, anebo účelem světit prostředky, ale i tak: v Mass Effectu můžete být hodný skaut, nebo taky pěkný parchant. Leckdo by čekal, že hráči se budou chtít pořádně vyřádit s druhou možností, ale překvápko – v RPG jsme zřejmě skoro všichni hodní.