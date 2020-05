Animal Crossing: New Horizons je 6. nejprodávanější hrou v historii Switche

Switch Wii U

- Byznys autor: Patrik Hajda

Když už i drsný herec Danny Trejo si ujíždí na aktuální senzaci Animal Crossing: New Horizons, není pochyb o její všeobjímající popularitě mezi hráči všeho věku, pohlaví i zaměstnání. Dalo se tušit, že čísla z prodejů nás ohromí, ale tady se píše historie, se kterou se jen tak někdo nemůže měřit. Nový Animal Crossing je hit, který se okamžitě zařadil mezi absolutní špičku her pro Switch.

Konečně dostáváme skutečná data od Nintenda zhodnocující poslední tři měsíce konzole, celý minulý rok a nejúspěšnější tituly. Nebudu vás dále napínat s Animal Crossingem, který za prvních jedenáct dní na trhu putoval k 11,77 milionům hráčů. Obrovské číslo za nesmyslně krátkou dobu. Ale další růst už tak strmý není. Dnes, po šesti týdnech na trhu, se počet prodaných kusů zastavil na 13,41 milionech.

Pořád jde o obrovský úspěch, který hru řadí na šesté místo žebříčku nejprodávanějších first party her na Switchi, kterému stále vévodí Mario Kart 8 Deluxe s 24,77 miliony. Z loňských novinek se do top desítky dostala jen dvojice her Pokémon Sword and Shield se 17,37 miliony.

Dostáváme i číslo prodaných konzolí Switch, které se vyšplhalo na 55,77 milionů a předčilo tak očekávání společnosti. Ta v období mezi loňským dubnem a letošním březnem odhadovala prodej 19,5 milionů konzolí, ale ve skutečnosti to bylo 21,03 (3,29 milionů z toho bylo prodáno za letošní leden, únor, březen).

zdroj: vlastní

Nová předpověď počítá s dalšími 19 miliony do konce následujícího března. Nutno dodat, že silným prodejům Animal Crossingu i samotné konzoli napomohla současná krizová situace. Animal Crossing: New Horizons byl jednou z mála velkých novinek, o které se všude mluvilo (i v běžných neherních médiích), a která má schopnost prodat celou konzoli, protože si ji jinde než na Switchi nezahrajete.

Hráči si od vydání konzole celkově pořídili na 356 milionů her, což znamená, že v průměru si každý z nich koupí alespoň šest titulů (a téměř polovina majitelů Switche má Mario Kart 8 Deluxe…). Níže už seznam 18 zveřejněných her, které prodaly víc než milion kopií (nejde nutně o všechny hry splňující tuto podmínku):

Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 milionů

Super Smash Bros. Ultimate – 18.84 milionů

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 17.41milionů

Super Mario Odyssey – 17.41 milionů

Pokémon Sword and Shield – 17.37 milionů

Animal Crossing: New Horizons – 13.41 milionů

Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Eevee! – 11.97 milionů

Splatoon 2 – 10.13 milionů

Super Mario Party – 10.10 milionů

New Super Mario Bros. U Deluxe – 6.60 milionů

Luigi's Mansion 3 – 6.33 milionů

Super Mario Maker 2 – 5.48 milionů

The Legend of Zelda: Link's Awakening – 4.38 milionů

Fire Emblem: Three Houses – 2.87 milionů

Ring Fit Adventure – 2.73 milionů

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 1.26 milionů

Astral Chain – 1.08 milionů

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – 1.08 milionů