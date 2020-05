Nejčtenější články týdne: Jedna Mafia vládne všem, jedna jim všem káže

Redakce Games.cz

Minulému seznamu nejčtenějších článků týdne sice také vévodila Mafia, ale tentokrát si ho pro sebe unesla skoro celý. Do pětice nejčtenějších článků se probojoval jen jeden, který o Mafii není, a to sice Hladovo téma o filmech, které vypadají jako hry. To byste si měli mimochodem nejen přečíst, ale hlavně se na ty filmy taky podívat. Stejně jako si můžete dát v rámci „příprav“ na remake první Mafie nějaké ty mafiánské filmy. My v redakci jsme třeba pořád ještě všichni neviděli Irčana. Udělat si ty skoro čtyři hodiny času je v dnešní době docela náročný úkol. Vám se to už podařilo?