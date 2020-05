Test remasteru Mafia II: Definitive edition: Srovnání s originálem, výkon grafických karet

PC PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

Jak vypadá definitivní edice Mafia II ve srovnání s původní verzí hry a kolik výkonu ukrojil převod do modernějšího kabátku, se podíváme v tomto testu.

Kdo si už přečetl recenzi remasteru Mafia II: Definitive Edition od Honzy Slavíka, tomu je jasné, že nepůjde o nějakou zásadní předělávku jako v případě chystané definitivní edice první Mafie. Hra vychází s mírně přeleštěným grafickým kabátkem v kompletní edici se všemi přídavky a DLC.

Vývojáři z 3DT osvěžili druhý díl hlavně převodem do modernějšího grafického API DirectX 11. Původní hra, která vyšla v roce 2010, běžela ještě na DirectX 9. Upgrade umožňuje do hry potenciálně naroubovat lepší efekty, nicméně autoři této možnosti zdá se příliš nevyužili, protože definitivní edice se od svého předchůdce až tolik neliší.

Díky novému API nám každopádně narostla obrazovka nastavení. Hráči si mohou nově přepnout ambientní okluzi (HBAO) či zapnout filmové efekty jako vinětaci nebo chromatickou aberaci. Vylepšení doznala také nabídka vyhlazování, kde je nově možné kromě post-procesového AA navolit i multisampling (MSAA).

Ubyla naopak volba PhysX, kdysi vlajkové proprietární technologie Nvidie na řešení fyziky částic a objektů, se kterou ale firma neuspěla tak, jak si představovala, takže ji před pár lety uvolnila jako open source. V době vydání původní Mafie II si každopádně majitelé karet GeForce mohli užít lepší destrukci objektů s horou odlétávajících částic a reálnější fyziku oděvů.

Podle nastavení to nevypadá špatně, že? Reálně však zmnožení voleb nenachází tak výraznou odezvu ve vizuálu, jak bych očekával. Rozdíl mezi edicemi hry vyplyne především z přímého srovnání na screenshotech.

Nasvícení

Původní hra táhla trochu do hnědavých tónů. Remaster tento závoj odstraňuje, a je tak vizuálně jasnější a kontrastnější.

Originál navíc využíval služeb jednoduššího bloomu, v remasteru tak materiály věrněji odrážejí světlo. Ale ani v původní verzi hry to vývojáři s intenzitou efektu nepřepískli (jak můžeme vidět v jiných hrách z této doby, kdy byl bloom na vrcholu popularity), takže je rozdíl v některých případech minimální.

Obloha je modřejší, zima chladnější, sníh bělejší.

Pokud by nebyly záclony z plechu, světlo jako v původní Mafii II by pravděpodobně neodrážely. Všimněte si i rámu postele, který jakožto lesklý předmět reaguje v definitivní edici správně na světlo.

Vylepšená ambientní okluze

S odrazem světla od objektů souvisí i ambientní okluze. V hrubém překladu jde o „zakrytí, zastínění okolím“, což vlastně příhodně vysvětluje, o jaký efekt se jedná. Stíny netvoří jen předměty, na které přímo dopadá světlo, ale děje se tak i v rozích, v mezerách mezi objekty i na jejich okrajích, jednoduše tam, kam se rozptýlené světlo hůře dostává. Ambientní okluze je v případě remasteru Mafie II výraznější a dodává scéně na plastičnosti.

Výraznější ambientní okluze jde dobře vidět v interiéru.

Ostřejší stíny

V původním díle bylo jasně vidět nižší rozlišení vrhaných stínů, v remasteru jsou hrany už bez zubů. Změna ale nevypadá vždy lépe než originál: nižší rozlišení paradoxně suplovalo jakýsi rozptyl stínu na okrajích, jak ho pozorujeme v reálu, geometricky přesné stíny o stejné intenzitě na celé své ploše tohle pomíjejí.

Stín mříží v remasteru až bije do očí.

Remasterované stíny v pozadí vypadají lépe.

Detailnější textury, modely a LODy

Čeho by si hráči snad mohli všimnout, aniž by k tomu potřebovali obě edice vede sebe, je vylepšení textur. Některé doznaly upscalu a doostření, jiné, zdá se, byly vytvořeny od píky. Kromě ostrých obrázků na stěnách nebo odrazů v zrcadle si tak můžeme všimnout i nových textur sněhu (kde jsou nyní vidět stopy bot – ale pozor, jde pouze o statický obtisk, po průchodu sněhem žádné další stopy nepřibývají), detailnějších cest, tapet, stěn, trávy, dřevěných objektů a dalších povrchů.

Vývojáři v nové edici přifoukli počet polygonů některých objektů. Nejprve si toho všimneme u vlasů Vita Scaletty. Druhým kandidátem jsou dlážděné cesty a zděné budovy, kde zaúřadovala pravděpodobně teselace z DirectX 11. S tím souvisí i vylepšené LODy: objekty v dálce si zachovávají více drobných detailů.

Dlažba v remasteru je výrazně plastičtější.

Efektivnější vyhlazování

Co ještě napomáhá v detailnosti vzdálenějších objektů, je vylepšené vyhlazování. Při maximu, co jde nastavit (8× MSAA + SMAA) je rozlišitelnost oproti originálu lepší a zubatou hranu tak potkáte méně často. Od osminásobného MSAA jsem ale osobně očekával úplnou eliminaci zubů. Škoda.

Chybějící PhysX. Anebo ne?

V úvodních odstavcích jsem zmínil, že z nastavení zmizela volba PhysX. Fyzikální technologie je ale ve hře stále přítomna, jak je vidno z modelu destrukce a množství částic, které systém produkuje. Stačí hru nastavit na detaily High.

Autoři ale pravděpodobně do remasteru neimplementovali úplnou podporu technologie, protože chybí fyzika látek. Respektive, původní Mafia II umožňovala zapnout reálnější chování oděvů nejen u hlavního hrdiny, ale také u všech NPC. V remasteru pozorujeme PhysX pouze u Vita Scaletty, a to jen do té doby, dokud mu outfit nevyměníme. Je tak otázkou, zda to byl záměr, anebo se jedná o chybu. Uvidíme v changelogu budoucího patche, pokud nějaký bude.

Herní testy Mafia II: Definitive Edition

Ačkoli rozdíly ve vizuálu obou verzí nejsou nijak dramatické, remaster Mafia II si vezme překvapivě spoustu výkonu ve srovnání s originálem. Řekl bych, že až neadekvátně. Posuďte sami z grafu.

Test proběhl ve třech nejrozšířenějších rozlišeních při maximálním možném nastavení detailů, vyjma technologie PhysX v originální verzi Mafie II – ta je pouze pro grafické karty Nvidia, takže by srovnání jinak bylo nevypovídající.

Jako testovací sekvenci jsem nezvolil interní benchmark, ale reálnou jízdu autem na začátku druhé mise, kterou počítač odřídí za vás, takže jde velmi dobře replikovat.

Pokles snímkové frekvence je v případě remasteru téměř poloviční. Hra sice není na dnešní poměry nijak náročná, ale pokud jste byli zvyklí, že si se svou starší kartou zahrajete Mafii II na maximální detaily, remaster by vás mohl nepříjemně překvapit.

Bohužel, neměl jsem k dispozici více karet nižší třídy, které by se na test starší hry hodily lépe než karty aktuální střední a vyšší třídy, ale zachraňuje to alespoň 2GB model Nvidia GeForce GTX 1050. Ten si už na remasteru vylámal zuby, ve Full HD nedosáhl na 60 FPS, takže by majitel obdobné výkonnostní třídy musel sáhnout ke snížení grafických detailů.

Remaster tak z pohledu výkonu nedopadl úplně dobře. A z hlediska vylepšení grafiky ostatně také ne. Pravda, Definitive Edition je pro majitele původní hry zdarma, takže pokud na to máte hardware, klidně si přeleštěnou novinku zahrajte. Ostatní se ale mohou bez výčitek pustit do původní verze z roku 2010 a ušetřený výkon investovat do nějakého z grafických modů. Pravděpodobně se tak dostanete ke kvalitě remasteru, ale s nižšími nároky.

Časem může nicméně vnímání definitivní edice u komunity stoupnout. Jakmile se do ní pustí moddeři, DirectX 11 jim potenciálně umožní vytvořit zase o něco sofistikovanější a hezčí modifikace.