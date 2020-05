Sledujte Fight Club #477 o návratu Mafie

PC PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

Oznámením Mafia Trilogy se nám témata do dnešního Fight Clubu okamžitě vyřešila. Mafia je nesmírně zajímavá série, které pochopitelně vévodí legendární jednička (aspoň tedy pro české hráče). A zrovna na první díl si počkáme, ale až se dočkáme, dostaneme luxusní remake, který nejenže všechno předělává, on navíc i přidává. Lokace, scény, motorky a v neposlední řadě také nový český dabing.

Na co už ale čekat nemusíme, je dvojka. Ta se sice masivního remaku nedočká, ale hned v úterý vyšla v decentně remasterované verzi na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. My už máme recenzi, ještě dnes se pustíme do LongPlaye, a tak si ji budeme moct v dnešním podcastu probrat ze všech tří her nejvíc.

Mafia III sice součástí celé Mafia Trilogy je, nicméně nejde ani o remake, ani o remaster. V podstatě jen o kolekci všeho dosud vydaného obsahu.

Tohle všechno a mnohem víc si v dnešním Fight Clubu probereme a vy můžete být jeho součástí. Pokládejte dotazy, které se určitě nemusí držet jen Mafie! Zajímalo by nás ale, na co z první Mafie vzpomínáte nejraději nebo jak moc vás bavila či nebavila dvojka a pořád relativně nedávné trojka.

