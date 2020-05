Remaster Mafie II vyjde příští týden. Prohlédněte si obrázky

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

Úniky informací nelhaly: ve světě série Mafia se chystá něco obrovského. To nejzásadnější vám ve svém článku už včera sdělil Patrik – luxusně vypadajícího remaku se dočká první Mafia. Ale (trošku méně důkladnou) péči dostane i její pokračování a o chystaném remasteru toho už teď víme spoustu. V článku najdete datum vydání i obrázky.

Nejdřív to nejpodstatnější. Mafia II: Definitive Edition vyjde dřív, než asi mnozí z nás čekali – příští úterý, 19. května. Všechno to tajnůstkářství kolem remasterů a definitivních edic by tedy stejně autorům nevydrželo dlouho a brzy by museli jít s pravdou ven. K oficiálnímu oznámení, a podle nových informací rovnou i k vydání remasteru dvojky, by mělo dojít v úterý v 18:00. Tady máte prozatím kompletní galerii:

Za datum vydání, obrázky a bližší informace o hře můžeme poděkovat uniklé produktové stránce v obchodě Microsoftu. A jaké jsou ty bližší informace? Tak předně, skutečně se jedná o remaster, nikoliv o plnohodnotný remake jako v případě prvního dílu. Na obrázcích tedy Vito a Joe vypadají znatelně lépe než před deseti lety, ale zas to není nic, co by vám vyrazilo dech – navzdory novým texturám a vysokému rozlišení je věk na hře poznat.

Dostáváme se tak do zvláštní situace, kdy Mafia bude krásnější než její modernější nástupce – jestli se o tom chcete přesvědčit sami, opět vás odkážu na Patrikův článek o Mafia: Definitive Edition, případně na teaser celé trilogie:

V rámci remasteru druhého dílu se můžete těšit na věci jako rozlišení 4K ultra HD nebo achievementy, ale to, po čem pamětníci původní verze touží nejvíc, se zjevně nekoná. Nikde totiž není ani zmínka o tom, že by vývojáři měli do Mafie II, bohužel proslule nekompletní, předčasně ukončené hry s krásným, ale podivně prázdným otevřeným světem, cokoliv přidávat po příběhové či herní stránce.

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se jedná o „pouhý“ remaster, se s největší pravděpodobností dočkáme českého dabingu. V případě předělávky Mafie 1, kde se můžeme těšit na „rozšířený příběh a hratelnost“, bych už tak optimistický nebyl.