Předělávka první Mafie vypadá nádherně, podívejte se na obrázky

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Tak se to 2K nepodařilo ututlat. Oficiální představení dnes oznámené trilogie definitivních edic her Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II a Mafia III proběhne příští úterý a do té doby jsme na základě nového videa mohli pouze spekulovat, zda se první Mafie dočká jen lehkého remasteru, nebo kompletního remaku. Ale v obchodě Microsoft Store se objevila stránka hry Mafia: Definitive Edition, díky které už nemusíme tápat v mlze.

Milovaná česká hra Mafia: The City of Lost Heaven se po 18 letech od vydání skutečně dočká pořádné modernizace. Nemyslel jsem si, že by k tomu někdy vůbec mohlo dojít, rozhodně ne v takové míře. Kromě prvních kusých informací totiž dostáváme i sérii sedmi obrázků (viz galerii výše nebo jendotlivě níže) prozrazující fakt, že Mafia: Definitive Edition musí běžet na současném enginu.

Hra vypadá jednoduše nádherně a vyvolává spoustu otázek. Bude se to hrát jako původní Mafia? Bude to stejně obtížné? Jízdní model netknutý? Pocit ze střelby důvěrně známý? A jak to bude s českým dabingem? Pořád má smysl vyhlížet úterní představení, protože dnešní únik zas tak bohatý na informace není.

Karta hry byla z Microsoft Storu pochopitelně svižně stažená, ale podařilo se mi jí ještě zachytit a vytáhnout z ní nějaké informace (obrázky okolo místo slibů). Kromě těch týkajících se hry, které už dávno znáte, se objevuje větička o remaku samotném: „Předělaná klasika: Věrná předělávka s rozšířeným příběhem, hratelností a originálním soundtrackem. Tohle je Mafia, kterou si pamatujete a mnohem víc.“

Takže to nebude jen o moderní grafice, ale tvůrci ze studia Hangar 13 se rozhodli rozšířit příběh a hratelnost a naštěstí se jim podařilo zachovat původní hudbu, bez které by to rozhodně nebylo ono. V obchodě se objevilo i datum vydání, které připadá na 28. srpen letošního roku. Na druhou stranu bylo vidět, že stránka ještě nebyla finální a leccos se ještě může změnit (například velikost hry 100 MB není zrovna reálná a objevuje se i druhé datum vydání o den dříve).

Rovněž se nám tím potvrzuje, že nepůjde pouze o jakousi kolekci všech tří her. V tuto chvíli vlastně ani nevíme, jestli se objeví nějaký bundle, protože uniklá stránka potvrzuje existenci tří samostatných titulů Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition a Mafia III: Definitive Edition.

Prozrazuje to větička o dodatečném obsahu. Když si pořídíte definitivní edici první Mafie, odemknete si tím oblek Tommyho Angela spolu s taxíkem v obou zbývajících Mafiích. A u nich by to mělo platit obdobně, jen s obleky a dalšími věcmi Vita Scaletty a Lincolna Claye. Zajímavě se tím provážou všechny tři hry.

Vyloženě to nevylučuje existenci kolekce, kterou naznačuje dnešní oficiální oznámení Mafia: Trilogy, která má dokonce vlastní logo. Ale možná jde jen o označení těchto tří samostatných definitivních edic. V úterý budeme moudřejší, do té doby se kochejme nádhernými obrázky: