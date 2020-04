V Adios se vzepřete mafiánům, kteří se na vaší prasečí farmě zbavují těl

Windows

- Téma autor: Šárka Tmějová

Mysleli jste si, že hry o mafii musí být jen akčními záležitostmi? To je omyl. Nezávislá adventura Adios vám obuje holínky farmáře z amerického středozápadu, který v minulosti učinil poněkud nešťastné rozhodnutí a odkýval místním zlounům, že s pomocí jeho prasátek smí zametat stopy po svém řádění. Vy jste si ale řekli dost – a nyní přijíždí váš starý přítel, lovec hlav, aby vám tuhle volbu „rozmluvil“.

Nepatříte zrovna k těm farmářům, kteří by vzadu za stodolou měli protiatomový kryt nebo hromadu zbraní za šatní skříní. Neumíte zacházet skoro ani se vzduchovkou. Proč jste na to těm bídákům tenkrát kývli? Asi jste potřebovali peníze, možná to na vás ušili, nejspíš jste nechtěli, aby se na vás úřady dozvěděly nějakou špínu. Každopádně, jakmile víte o tom, že tihle pánové dělají z nepohodlných osob krmení pro prasata, nemůžete jim přestat pomáhat, nebo sami skončíte v bříšku vašich čuníků.

Někteří z těch chlápků vám dokonce byli sympatičtí, když odhlédnete od toho, že jsou vlastně vrahouni. Jeden z nich přijíždí na vaši farmu s čerstvou dávkou krmiva a vy posbíráte odvahu se mu svěřit. Už to nechcete dělat. Jste přáteli natolik, že nechce, abyste kvůli tomu umřeli, ale zároveň pro něj nejste důležitější než jeho mafiánská rodina. Takže pokud si to nerozmyslíte, bude vás muset zabít.

Na vás je, abyste s tímhle přítelem strávili poslední den na farmě. Prací, ale primárně hlubokými konverzacemi o životě v kansaském zapadákově a všem, co k tomu patří. Necháte se přesvědčit, že žít a napomáhat zločinu je lepší, než se kvůli vlastnímu svědomí nechat odprásknout?

Příběhová adventura Adios inspirovaná 70. léty minulého století s neotřelým námětem vzniká pod rukama malého nezávislého studia Mischief a podle tvůrců dorazí „brzy“. Její vývoj můžete mezitím sledovat na Steamu a na Twitteru.