Z Asie dorazily další důkazy o remasteru Mafie 2

Windows PlayStation 3 Xbox 360 PlayStation 4 Xbox One

- Téma autor: Šárka Tmějová

Šušká se o tom už od září minulého roku, takže by vydavatelství Take-Two udělalo nejlíp, kdyby spekulace o remasteru druhé Mafie konečně potvrdilo. Nejprve si loni na podzim obnovilo ochranné známky pro loga, pak začala šuškanda o tom, že se chystá Mafie 4, na jejímž enginu by měl jet právě remaster Mafie 2. Teď návrat do Empire Bay v Definitive Edition naznačují ratingové agentury z Jižní Koreje a Tchajwanu.