Oznámen nový Bioshock. Postará se o něj nové studio bez Kena Levina

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Dřívější šuškanda šíření samotným vydavatelem Take Two nabrala konkrétní obrysy. Pokračováním „největších sérií“ mohlo být myšlené GTA, Mafia IV, ale taky nový BioShock a minimálně v jeho případě se na konkrétním titulu už opravdu pracuje. A ještě pěkných pár let pracovat bude, a to v nově založeném studiu Cloud Chamber vedeném veteránkou herního průmyslu Kelley Gilmore.