Mafia se po letech probouzí, oznámení pokračování či remasterů je na spadnutí

- Novinky Autor: Patrik Hajda

Tak se to 2K nepodařilo ututlat. Oficiální představení dnes oznámené trilogie definitivních edic her Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II a Mafia III proběhne příští úterý a do té doby jsme na základě nového videa mohli pouze spekulovat, zda se první Mafie dočká jen lehkého remasteru, nebo kompletního remaku. Ale v obchodě Microsoft Store se objevila stránka hry Mafia: Definitive Edition, díky které už nemusíme tápat v mlze. celý článek