Na střední škole v Ostravě se žáci nově učí i vyvíjet hry

13. 10. 2023 17:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Když jsem v roce 2009 s maturitním vysvědčením v ruce opouštěl důvěrně známé chodby gymnázia, v učebnách informatiky jsme pořád měli prastaré počítače s CRT monitory. V dnešní době už takové relikty na středních školách prakticky nenajdete, obzvlášť to potom platí pro Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Letos totiž díky financování od Moravskoslezského kraje otevřela novou moderní učebnu pro vývoj počítačových her, předmět pro studenty maturitního ročníku oboru Informační technologie.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Od modelování po Unreal Engine

Může se to zdát jako sen každého středoškoláka, věnovat se ve škole videohrám. Cesta herního vývojáře je ale dlouhá a náročná. „Žáci prochází od prvního ročníku výukou 3D modelování, programování, databázových systémů, algoritmizace a podobně. Ve čtvrtém ročníku, tento rok vlastně poprvé, zahajujeme výuku vývoje her v Unreal Enginu. Takže žáci, kteří již umí vytvářet své 3D modely, je mohou lehce přenést do herního enginu a začít si programovat svou vlastní hru,“ vyjmenovává ředitel školy Zbyněk Pospěch.

Cíl ostravské střední školy je jasný: Vychovat kvalifikovanou a moderní pracovní sílu, která bude rozvíjet region. Ve výuce moderních technologií školu finančně výrazně podporuje Moravskoslezský kraj. Velmi důležité je také partnerství s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské. „Myšlenka je taková, aby studenti na vysokou školu přicházeli připravení a měli vyšší šanci ji úspěšně vystudovat. Hodně našich žáků navíc na VŠB dochází na odbornou praxi, kde si spolu s kantory mohou vyzkoušet nové technologie. A samozřejmě je to z druhé strany zajímavé i pro univerzitu, protože získá šikovné studenty,“ vysvětluje Pospěch.

Nezávislá střílečka Kvark

Potenciálními budoucími šikovnými studenty by se mohla kupříkladu dvojice žáků čtvrtého ročníku, Petr Pavlík a Radovan Šťastný. Maturitu ještě nemají, ale už se mohou chlubit vlastní hrou na Steamu: Kvark.

„Kvark je retro střílečka z osmdesátých let. Inspirovali jsme se hrami jako Half-Life, Bioshock, Doom nebo Quake. Aktuálně jsme v předběžném přístupu s tím, že máme hotovou první kapitolu. Druhou plánujeme vydat na konci roku a poslední, třetí, pak někdy příští rok o prázdninách,“ popisuje herní projekt Radovan.

Cesta obou žáků na střední školu, která se zaměřuje na informační technologie a vývoj her, ale začala mnohem dříve. Ostatně na SPŠEI, které se přezdívá také „Kratochvílka“, podle ulice, kde leží, už se znalostí programování nastupovali. „Odmala mě bavilo hrát hry a chtěl jsem stvořit svou vlastní. Začínal jsem třeba v GameMakeru na jednoduchých 2D hrách. Tak před pěti, šesti lety jsem zkoušel menší projekty ve 3D v Unreal Enginu. Až potom tady na střední jsem potkal Radovana, který hledal programátora. Já hledal grafika, a tak jsme vlastně začali vyvíjet Kvark,“ přibližuje společné vývojářské začátky Petr.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Talentu kluků si všimli i v českém studiu Perun Creative. Základní level a herní mechanismy se jim natolik zalíbily, že se rozhodli vydání nezávislé střílečky podpořit. Dohodili mladým vývojářům třeba lepší počítače, zařídili spolupráci se zvukařem nebo půjčili nahrávací studio. V této chvíli se starají převážně o vydávání a marketing. Veškerá práce spojená s vývojem je ale pořád na bedrech středoškoláků, kteří se jí navíc věnují ve svém volném čase.

„Je to náročné, protože ze školy přicházíme domů ve dvě, ve tři odpoledne a pak musíme pracovat, abychom stíhali termíny. Ale je to práce, která nás baví. Kdybych chodil na brigádu, taky tomu budu muset věnovat spoustu času. Na Kvarku naštěstí dělám doma, můžu si kdykoliv odpočinout. Ale asi to není pro každého, dělat při střední škole nějakou větší hru, protože průměrně chodím spát v jednu nebo ve dvě ráno,“ přibližuje Radovan, jak vypadá život středoškolského vývojáře. A Petr hned dodává, že Kvark určitě nemá přednost před vzděláním.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

„Když přijdu ze školy, tak se nejprve podívám na učivo a úkoly, ať mám potom klid. Později odpoledne pak dělám na Kvarku a večer si maximálně jen něco zopakuju, nebo i zahraju. V podstatě se vývoji věnujeme každý den, nejvíce o víkendech,“ doplňuje student maturitního ročníku.

Co po škole?

Oba mladí pánové hodlají po zkoušce dospělosti zamířit na Vysokou školu báňskou. S vysokoškolským titulem by rádi zůstali v Ostravě a i nadále se věnovali vývoji her. V úvahu prý připadá jak práce u Perun Creative, tak i možnost založit vlastní herní studio.

Ještě předtím je ale čeká vydání plné verze Kvarku a port na konzole PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S, a pokud vše půjde dobře, tak i na hybridní handheld Nintendo Switch. Podstatné je přitom zmínit, že přestože dvojice věnuje takřka všechen volný čas vývoji své hry, nemají žáci problém s klasifikací a patří mezi premianty. Ostatně to potvrzuje i jejich ředitel.

„Každý, kdo hraje videohry, někdy přemýšlí o tom, jak je těžké takovou hru vytvořit. Kluci patří mezi ty, kteří si splnili svůj sen, vydali svůj vlastní titul a při tom dokáží plnit všechny své povinnost. Nemůžu zastírat, že ne všichni to takto dokážou. Dnešní děti bývají někdy na internetu a hrách závislé. Velký problém to byl hlavně v době covidu, kdy byli žáci doma a neměli disciplínu oddělit zábavu od učiva. Pokud jim ale v praxi ukážete, jak vytvořit svou vlastní hru, obvykle je to velmi zaujme. Nejenže aktivně využívají získané znalosti, ale sami si je dále prohlubuji,“ míní Zbyněk Pospěch.

Hraní ve výuce? Nikdy!

Přestože má SPŠEI moderní esportovou učebnu s výkonnými počítači, v rámci výuky se na nich nehraje. Smyslem je ukázat žákům možnosti vývoje her a naučit je pracovat s nástroji, které jim s tím pomohou. Zbytek už je ale na nich. Učebnu mohou využívat k hraní například mimo vyučovací hodiny. Sama škola v ní přitom pořádá různé mimoškolní aktivity, organizuje například středoškolské klání v populární online strategii League of Legends.

„Když otevřete novou učebnu, která je určená pro vývoj počítačových her a pro esport, tak si samozřejmě spousta lidí myslí, že u nás žáci jenom hrají. Ale smyslem je naučit studenty hry vyvíjet a umožnit jim tak zahájit atraktivní kariéru vývojáře počítačových her. Navíc tím, že je vývoj her jako předmět až v maturitním ročníku, jde opravdu o poslední bod. Předtím je nutné zvládnout programování, síťové technologie, matematiku, fyziku, zkrátka všechno ostatní,“ říká ředitel Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Zbyněk Pospěch.