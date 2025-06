Květnové recenze na Games.cz: Elden Ring a Doom se vrací!

2. 6. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Květen byl herně pestrý jako květy pučících květin. Zahráli jsme Doom: The Dark Ages, nějaký ten remaster, DLC ke Kingdom Come 2, závody ze světa Warhammeru 40,000, ale i novou FromSoftovku. Byť ze strany hodnocení nešlo úplně o nejsilnější měsíc, dokonce jsme sahali k číslům v polovině desítkové stupnice i níže, obzvláště v květnu platilo, že si vybrat mohl úplně každý. Herní svět rozhodně nezahálel a mezi nejlépe recenzovanými tituly skončil například fantastický Blue Prince nebo temné RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon.

„Days Gone Remastered je ideální příležitostí vrátit se k titulu, který byl při vydání neprávem přehlížen. Technická optimalizace, plynulý chod a jemné úpravy hru přibližují její původní ambici – být silným zážitkem v otevřeném postapokalyptickém světě. I když se mu to ne vždy úplně daří, jde pořád o velmi solidní hru. Přestože jste už Oregonem jednou projeli, remaster přináší dost vylepšení, aby ospravedlnil druhou jízdu,“ říká ve své recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: Bend Studio

„V jádru celkem zábavná metroidvania s dobrým level designem a pohledným prostředím, kterou ale sráží do kolen zbytečně překombinovaný herní design, unylá akce a technické nedokonalosti. Zdejší styl humoru též nebude vyhovovat každému,“ sahá k průměrnému hodnocení Jan Slavík.

zdroj: Raccoon Logic

„Mandragora v sobě spojuje metroidvanii se souls žánrem velice dobře. Přináší smysluplný a zábavný vývoj postavy a výborné dialogy s celou řadou podivných existencí. Navíc je doplněná skvělou stylizací temné fantasy a velice povedeným soundtrackem. Jen si hází klacky pod nohy několika pasážemi, kde tvůrci hodili smysluplný design úrovní za hlavu a uměle vás nutí trpět při platformingu, kde sebemenší chyba znamená smrt, a to navíc při opakované cestě k bossům. Ani hlavní příběh nikdy nevystoupí ze stínu základní a zcela předvídatelné zápletky. Nejedná se tak o žádné mistrovské dílo, ale pořád o velice dobrou souls hru, která vás zabaví na dlouhé večery, i když ji občas budete proklínat,“ shrnuje ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Primal Game Studio

„Neotřelá směsice žánrů a inspirací se snoubí v jedinečné puzzle hře, jejíž skutečné dohrání vám může vydržet na spoustu desítek hodin. Budete se ptát a odpovědi nedostanete, musíte si je totiž sami najít pozorováním i dedukcí. Pokud nemáte pamatováka jako slon, bez popsaných listů papíru s poznámkami se opravdu neobejdete. Blue Prince je zkrátka jednou z nejlepších logických adventur za celá desetiletí, jejíž vady na kráse jsou pro trpělivé hráče zanedbatelné. Pokud neradi bloudíte, dělat si zápisky vám přijde absurdní a chcete všechno hned, pak rozhodně nejste cílovou skupinou,“ neskrývá nadšení Patrik Hajda.

zdroj: Raw Fury

„Doom: The Dark Ages přináší fantastickou akci a skvělý arzenál, ale všechny snahy o příběh, otevřenější strukturu a na oko moderní výplň působí spíš jako vynucený krok stranou, který aktivně brání hře stát se vrcholem série,“ podepisuje a podtrhuje Jakub Malchárek.

zdroj: Bethesda

„Příjemný dodatek, který dobře zapadá do světa skvělého středověkého RPG. Příběh s nádechem mystiky o duševních problémech, umění i síle přátelství, dokáže zaujmout hlavně ve své druhé polovině osobním vyprávěním s jímavou příchutí a dvěma památnými scénami. Herně trpí snad až na přílišnou „pochůzkovost“ a tradičnější náplň úkolů, jinak ale nabízí několik dalších příjemně strávených hodin v Libereckém a Středočeském kraji,“ píše v recenzi prvního rozšíření Kingdome Come 2 Ondřej Partl.

zdroj: Youtube

„World of Goo 2 si bere to nejlepší z legendárního prvního dílu a obohacuje to o další kopec fantastických nápadů. Množství unikátních puzzlů vystavěných kolem naprosto triviálního konceptu budování fyzikou zatížených struktur z potrhlých kuliček je dechberoucí a hráče skutečně nutí k zamyšlení a objevení neotřelého způsobu, jakým danou hádanku řešit. Stále jde o svěží logickou hru, která alespoň na počítači trpí velmi problematickým ovládáním, jež může vést k nemalé frustraci,“ soudí ve své recenzi Patrik Hajda.

zdroj: Tomorrow Corporation

„RoadCraft je nejpřístupnější hrou z rodiny SnowRunner, která klade větší důraz na hru jako takovou. Sice odstraňuje některé zábavné „hardcore“ systémy svých předchůdců, ale bohatě to vynahrazuje vlastními novinkami. Škoda jen, že simulace má do konzistentnosti daleko a žalostná technická stránka vás může připravit o hodiny a hodiny odježděné zábavy,“ hodnotí simulátor těžké techniky Patrik Hajda.

zdroj: Saber Interactive

„Chcete šílené ježdění v krásně zpracovaných amerických šedesátých letech? Jezdit skrz domy, které se budou rozpadat na cihly? Užít si mise, které jsou správně bláznivé? Pak vám Deliver At All Costs může nabídnout zábavu na pár dní. Budete ale muset překousnout zdlouhavý a nudný příběh a občas nevyváženou obtížnost ve světě, který je sice plný vedlejších aktivit, ale ve finále jsou všechny irelevantní. Což je škoda, protože na základě destrukce a ježdění se dala postavit doopravdy dobrá hra,“ neskrývá rozčarování Michal Krupička.

zdroj: Konami

„Tainted Grail: Fall of Avalon sice neexceluje nejdetailnější grafikou nebo animacemi postav, ale soustředí se na epické scenérie a práci se světlem. I když se drží standardů RPG, dělá hromadu věcí tak, aby byly mechanicky moderní a hlavně zábavné. Nechybí rozsáhlý strom dovedností, povedená výbava a nespočet způsobů, jak hru hrát. Přesto tím nejvýraznějším zůstává samotné vyprávění. Temné, poutavé a překvapivé. Plné rozhodování a nečekaných zvratů. Pokud se dá o Tainted Grail něco říct s jistotou, pak to, že jde o skvěle napsané dobrodružství se strhujícím zasazením. A navíc si ho můžete užít v kvalitním českém překladu,“ chválí do nebes temné RPG Michal Krupička.

zdroj: Awaken Realms Digital

„Elden Ring: Nightreign je odvážný experiment, který úspěšně spojuje návykovou roguelite hratelnost s tím nejlepším ze soulsovek – výtečným soubojovým systémem a neustálým pocitem výzvy. Hra exceluje v multiplayeru, kde přináší silné momenty spolupráce, efektivní role v partě a neustálou akční jízdu bez hluchých míst. Na druhé straně naráží na limity ve hře pro jednoho – frustrace ze ztracených běhů, absence možností komunikace a některé bossfighty bez šťávy brání tomu, aby šlo o plnohodnotný zážitek na úrovni hlavní hry. Nightreign je ideální pro zkušené hráče Elden Ringu, kteří touží po pořádné dávce soubojů a experimentování s buildy. Nováčky ale nejspíš odradí,“ myslí si o spin-offu ikonického studia FromSoftware Jakub Malchárek.

zdroj: FromSoftware

„Malá, nehezká a přímočará hra, které chybí hloubka, lepší fyzikální model, herní módy a především hráči,“ vynáší ortel nad hrou z univerza Warhammer Aleš Smutný.

zdroj: Plaion