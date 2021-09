Jakou postavu si zahrát v Diablo II: Resurrected?

23. 9. 2021 17:05 | Téma | autor: Jiří Svák

Taky si už brousíte zuby na Diablo II: Resurrected a přemýšlíte, jakého hrdinu si vybrat pro svůj další boj s triumvirátem zla? Pak posečkejte a slyšte! Připravili jsme pro vás pár tipů na vhodné postavy pro začátečníky, které ale mají ve schopných rukou (a taky s trochou toho štěstíčka v dropu předmětů) potenciál probojovat se i do vyšších obtížností. A třeba i dosáhnout titulu Matriarch/Patriarch!

Pro někoho je výběr postavy samozřejmě otázkou momentální nálady nebo stylu hraní, tedy zda chce, aby jeho hrdina představoval archetyp válečníka, lučištnice nebo třeba útočného mága či vyvolávače. I to je v pořádku, prostě si vyberte a hrajte. Ostatně, na základní obtížnost lze kampaň s trochou snahy dohrát prakticky za cokoli.

Ne všechny postavy v Diablu 2 se však hrají stejně snadno a ne všechny budou v pozdější fázi hry excelovat. Máte-li navíc kuráž pokořit hru i na Nightmare, nebo dokonce na Hell, je lepší k postavě přistupovat s rozmyslem. Kromě posílení monster totiž vyšší obtížnost penalizuje také vaši postavu formou postihu k odolnostem vůči elementům (-40 % Nightmare, -100 % Hell).

Výrazněji taktéž pocítíte každou smrt svého hrdiny a některá kouzla a efekty přestanou být tak účinné (například static field, sání many/života). Nadto se začnete častěji setkávat s příšerami, které jsou imunní vůči některému typu zranění, což se ještě zdůrazní na nejvyšší obtížnosti Hell, kde je imunní na jeden z elementů téměř každá skupina monster (a některé i rovnou na dva). A tohle samozřejmě není kompletní výčet změn.

Rozehrát v takovém případě čarodějku specializující se výhradně na ohnivou magii nebude to pravé ořechové – na Hell byste byli schopni udolat pouze vybrané spawny. Samozřejmě, s něčím může pomoci váš žoldák, ten toho ale na vyšší obtížnost bez vzácného vybavení sám tolik nezvládne. Mít ambice na Nightmare/Hell tak vyžaduje trochu přípravy, ještě než začnete hrát. A někdy ani to nestačí, dokud vám nepadne nějaký předmět, který sílu vaší postavy podstatně zvýší. Tak to občas v Diablu je.

Synergie a plánování

Nejprve trocha teorie. Kdo si pamatuje Diablo II z pradávných dob jeho vydání, bude pravděpodobně překvapen, jak se časem systémy hry proměnily. A to nemluvím o novinkách v remaku, ale o změnách, které přibyly v patchích už v originálu.

Jednou z nejvýraznějších změn bylo zavedení takzvaných synergií ve verzi hry 1.10. Sílu některých schopností nyní ovlivňují i další skilly ve stromu dovedností. Maximální úrovní dovednosti (tj. dvaceti investovanými body) tak rozvoj postavy nekončí, zaměřit se můžete na její synergie a primární skill dále posílit. Pokud plánujete se s postavou dostat ve hře co nejdále, vyplatí se na to myslet a dovednosti si trochu naplánovat.

K tomu je dobré vědět, kolik můžete u jedné postavy získat dovednostních bodů. Maximální úroveň postavy je 99, tudíž v základu máme k dispozici 98 bodů (postava začíná na první úrovni, kdy skillpoint nedostává). Připočíst k tomu ale musíme odměny za úkoly, které můžete získat v rámci pěti aktů celkem čtyři. Násobeno třemi, protože máme tři obtížnosti, a dostáváme se k číslu 110 (98 + 12).

Většina naplánovaných postav, respektive buildů, jak se v komunitě takovým specializacím říká, ale své plné efektivity dosahuje dříve. Ono dostat se na 99. level postavy je pro většinu hráčů takřka nemožné, navíc to často ani není potřeba, protože některé postavy zvládnou maximalizovat všechny synergie třeba už kolem úrovně 80. Nicméně i kdybyste se k takovému levelu ani nepřiblížili, vadit to nebude. Už jen to, že budete vědět, kam postavu směřovat, a nebudete dovednostní body rozdělovat ledabyle, vám s účinností vašeho hrdiny pomůže.

„Vědět, co za postavu hraji“ byla dobrá taktika obzvláště před patchem 1.13. Co jste si totiž na postavě naklikali, to s ní zůstalo navěky, tedy pokud jste se neodvážili splnit úmorný quest v obtížnosti Hell, který umožňoval všechny dovednosti a atributy charakteru resetovat.

Od patche 1.13 ale možnost respecu dostane každá postava po splnění prvního úkolu Den of Evil, a to v každé obtížnosti. V průběhu hry si tak můžete hrdinu předělat až třikrát. Nemusíte se bát trochu experimentovat, případně si postavu takzvaně „překlikat“, pokud se vám nebude zamlouvat její síla nebo styl hraní.

Pojďme se teď podívat na slušné startovní postavy, s nimiž se s trochou snahy probojujete až na konec hry, a pokud budete mít trošku štěstí na výbavu, můžete zkusit i vyšší obtížnost. Podotýkám, že tohle není zdaleka kompletní seznam, ale spíš takový výběr mých oblíbených postav, které bych začátečníkům doporučil.

Buildů je v Diablu II obrovské množství, přičemž nezáleží pouze na tom, jakým způsobem skillpointy rozdělíte, ale i jakou výbavu máte (některé expertní buildy jsou dokonce založené na jednom konkrétním předmětu, bez kterého by postava vůbec nemohla vzniknout - třeba takový „wolfbarb“, který spoléhá na unikátní přilbici propůjčující barbarovi schopnosti druida, konkrétně se přeměnit ve vlkodlaka).

Necromancer „summoner“

Jednoznačně jedna z nejsilnějších postav pro začátečníky, a nejen pro ně, pokud bude dobře vybavena. Tento nekromant se zaměřuje na větev summonning skillů, tedy vyvolávání monster, společně se skillem Corpse Explosion.

Základ postavy je vyvolávání kostlivců a jejich posílení, bodíky proto vkládáte do Raise Skeleton a Skeleton Mastery. Tyhle dvě dovednosti se snažíte dostat na maximální úroveň co nejdříve.

Jako podporu využijete několik druhů kleteb (Curses), kterými se dá zvýšit útočná síla vašich kostlivců či oslabit nebo kontrolovat dav nepřátel. Alespoň jeden bod se vyplatí investovat do Amplify Damage, Lower Resists, Life Tap, Iron Maiden, Confuse či Decrepify.

zdroj: Blizzard

Jakmile vaše osobní armáda zabije některou z příšer a vy už máte plný počet summonů, můžete zbytek chumlu zdecimovat pomocí dovednosti Corpse Explosion, která dělá přesně to, co hlásí její název: odpráskne umrlce společně se vším okolo (vyjma vašich kostlivců, samozřejmě).

Někteří hráči preferují vložit do této schopnosti více bodů, aby měla větší radius výbuchu, jiní je raději utratí za vyvolávání kostlivých mágů (Summon Skeletal Mage). Ti nejsou nijak silní, ale ve vyšším počtu společně s kletbou Lower Resists už nadělají nějakou paseku. Později bude vhodné vložit pár bodů i do pasivního skillu Summon Resist, který posílí elementální odolnosti kostlivců.

Vyplatí se také povolat některého z golemů, který vám pomůže udolat první monstra, ze nichž pak snadno vyvoláte základ své armády.

Summoner i bez kvalitnější výbavy dokáže projít bez větších problémů celou hrou. Navíc je za něj hra zábavná, protože využíváte pestrou sadu schopností: vyvolávání, různé kletby podle situace, odpalovaní mrtvol. A protože za vás bojují kostlivci, jste většinu času mimo dosah útoku nepřátel. Ideální startovní postava!

Paladin „Zealot“

Paladin je oproti nekromantovi, co se herního stylu týče, prostá a nekomplikovaná postava. Potřebujete jen pořádnou zbraň a můžete setkat monstra hlava nehlava.

Výhodou paladina je kromě jeho posilujících aur také stěžejní skill Holy Shield. Ten podstatně vylepší defenzivní schopnosti vašeho štítu. Díky tomu může paladin bez větších problémů fungovat v hloučku nepřátel a nebát se okamžité smrti.

Zealot také vyznává heslo „nejlepší obrana je útok aneb co je mrtvé, to neublíží“. Proto se zaměřuje na agresivní schopnosti v čele se skillem Zeal, který se mu zpřístupní na 12. úrovni. Ten vylepší vaši rychlost útoku, šanci na zásah a výši zranění. Navíc je útok nepřerušitelný, takže se nemusíte bát, že vás údery nepřátel ochromí a znemožní vám bojovat. Společně s aurou Fanaticism na 30. úrovni se z vašeho paladina stane kulomet v první linii.

zdroj: Blizzard

Synergií skillu Zeal je dovednost Sacrifice. Body tedy primárně investujete do těchto dvou dovedností. Jakmile se vám zpřístupní Holy Shield, maximalizujete i ten, to stejné platí i pro auru Fanaticism.

Slabou stránkou tohoto paladina je zaměření pouze na fyzické zranění. Nejpalčivější problém to býval ve 4. aktu v katedrále s Diablem, kde kostliví kněží sesílali nechvalně známou kletbu Iron Maiden, která vracela všechno fyzické zranění zpět na útočníka. Jelikož skill Zeal produkuje sérii pěti nepřerušitelných útoků, stačil jeden neuvážený klik a bylo vymalováno. V aktuální verzi Diabla II už nicméně kletbou nepřátelé nedisponují, takže paladinovi odpadl jeden velký zásek.

Co se týče příšer imunních na fyzické zranění, to lze snadno obejít skillem Vengeance (stačí do něj investovat jen jeden bod).

Ze začátku budete mít pravděpodobně problémy s nedostatkem many. Ale lepší než vkládat body do této vlastnosti bude sehnat si jakékoliv vybavení s „mana steal“ nebo „+mana for kill“. Problém tak elegantně vyřešíte a ušetřené bodíky můžete investovat do vitality (více životů) nebo dexterity (větší šance na blok) či strength (větší zranění, případně možnost nosit lepší zbraně).

„Frenzy“ barbar

Podobně nekomplikovaná postava jako Zealot je i barbar, který se specializuje na útok dvěma zbraněmi nejprve pomocí skillu Double Swing, od 24. úrovně pak přes dovednost Frenzy. Ta s každým dalším úderem zvyšuje rychlost útoku i pohybu barbara a navíc jako Zeal od paladina nelze přerušit. Takový barbar podle mého názoru krásně splňuje představu o nezastavitelném bojovém běsnění (na rozdíl od dalšího oblíbeného barbarova skillu whirlwind, který mi připomíná spíš piruetu artisty).

Dosáhnete-li s Frenzy barbarem vyššího levelu, bude jeho pohyb tak rychlý, že někteří hráči raději přepínají pohyb na chůzi, aby hrdinu dokázali ukočírovat. S Frenzy barbarem je pohyb po bojišti bleskurychlý a nebudete mít problém často měnit cíle ani rychle doběhnout střelce, kteří vás ohrožují z dálky.

Frenzy barbar má ovšem hned trojici synergií a několik užitečných doplňujících skillů, takzvaně ho „vymaxovat“ tak vyžaduje vysoký level postavy. Nemusí však být vše ideální, jeho sílu poznáte i s „buildem na půl cesty“.

Kromě skillu Frenzy byste se měli zaměřit na synergie Double Swing a Taunt. Zároveň se vyplatí maxovat i Weapon Mastery, jen je třeba si zvolit, na jaký typ zbraně se zaměříte. Tím si trochu omezíte variabilitu vybavení, ale stále existuje možnost respecu, kdyby vám padl nějaký neodolatelný kousek.

zdroj: Blizzard

U barbara se také vyplatí investovat alespoň jeden bod do několika různých skillů, které i při nízké úrovni udělají hodně parády. Jmenovitě Iron Skin (obrana), Natural Resistances (odolnosti vůči elementům), Increased Speed (rychlost běhu) a Battle Commands (vyšší úroveň všech skillů). Víc než jeden bod pak oceníte u pokřiku Battle Orders, který výrazně zvyšuje vaše životy a manu. Ale kolik zde budete schopni dát, závisí na tom, jak vysoké úrovně dosáhnete.

Právě díky Battle Orders dokáže barbar přežít i ve vyšších obtížnostech, protože své průměrné defenzivní schopnosti kompenzuje spoustou životů. Rychlý útok také svědčí vlastnostem typu life steal, které dokážou udržet hrdinu na nohách i u těch nejtěžších monster. A dobře se také využijí vlastnosti výbavy jako Crushing Blow (redukce životů oponenta na procentuální bázi), Open Wounds (zrušení regenerace nebo krvácení) či Deadly Strike (dvojité poškození), což poznáte především v souboji s bossy nebo elitními monstry.

Na vyšších obtížnostech si také barbar dokáže poradit s příšerami imunními na fyzické poškození pomocí skillu Berserk, který převede veškeré zranění na magické.

Kromě vysoké rychlosti boje a pocitu z nezastavitelného bojovníka budete mít s Frenzy barbarem motivaci pouštět se opakovaně na hon nových zbraní, protože každé vylepšení v útoku je znát. Takový barbar vás zabaví na dlouho. Je to ale i zároveň trochu jeho slabina. Abyste dokázali držet krok na Nightmare nebo Hell, bude třeba mít štěstí na dvojici nějakých pořádných jednoruček.

Tipů na další nováčkovské buildy je jistě obrovské množství a každý má tu svou oblíbenou postavu. Kupříkladu spousta lidí by dala ruku do ohně za některý z buildů čarodějky. Ty jsou ale do velké míry závislé na výbavě, bez ní mají na nižších levelech neustálý problém s manou. Navíc jejich křehkost jim způsobuje záseky u bossů typu Duriel, který může být pro slabší postavy úplnou stopkou. Samozřejmě, dobře vybavená a „naexpená“ čarodějka je jednou z nejefektivnějších postav vůbec, ale jak se na takovou úroveň dostat bez stovek investovaných hodin ve hře?

Namísto nekonečného seznamu možných variant tak raději nabídnu ještě obecné tipy, které s menšími modifikacemi platí pro většinu postav.

Jak rozdělovat body atributů?

Spousta nováčků si myslí, že u kouzlících charakterů je nejdůležitější vlastností energie (energy), u bojových povolání zase síla (strength) a u amazonky obratnost (dexterity). Pravdou je, že nejdůležitějším atributem všech postav je vitalita (vitality). Ta ovlivňuje počet životů, což je stěžejní atribut pro vaše přežití. Zkušení hráči by dokonce šli až tak daleko, že by vám doporučili například u čarodějky nevložit ani jeden bod do energie a všechny body nad rámec požadavků výbavy investovat do vitality.

Takoví hráči ale pravděpodobně znají způsoby, jak nedostatek many na začátku hry kompenzovat, což je pro začínajícího hráče těžké. A už rovnou ví, jaké předměty budou na hotové postavě nosit, což pro vás neplatí. Pokud tedy zápasíte s manou, klidně pár úrovni pro její navýšení obětujte.

Ze začátku je také nutné zvyšovat sílu, abyste mohli nosit lepší zbraně a brnění. A postavy, které využívají štít, by neměly zapomenout ani na obratnost, aby maximalizovaly šanci na blok (na internetu na to existují pěkné tabulky). Časem byste se ale měli přeorientovat na vkládání bodů do vitality, ať něco vydržíte.

Není na škodu ušetřit si třeba 15-20 bodů atributů pro případ, že byste natrefili na dobrý předmět, který ale bez zvýšení vlastností neoblečete. Postupem času zjistíte, kolik určité itemy potřebují síly či obratnosti, čímž tahle berlička pozbude smyslu, ale ze startu se pár volných bodů hodí.

Žoldák

Nejlepší žoldáci jsou ti z druhého aktu. Nic jiného nepotřebujete vědět. Je to především díky jejich paladinským aurám, které dokážou posloužit každé postavě, pokud si správně vyberete.

Jakou aurou „merc“ disponuje, se liší podle zaměření žoldáka (Combat, Defense a Offense) a obtížnosti (pouze Normal versus Nightmare, na obtížnost Hell jsou totiž aury stejné jako na Normal).

Combat žoldák v základní obtížnosti má například auru Prayer, která regeneruje manu, čímž velmi usnadní život jak kouzlícím charakterům, tak i bojovníkům, kteří aktivně využívají své skilly.

Nejlepší aury ale mají žoldáci v obtížnosti Nightmare. Za nejužitečnější se považuje aura Holy Freeze (Defense žoldák). Ta stejně jako stejnojmenný skill paladina mrazí a zpomaluje okolní nepřátele. Proti této auře neexistuje úplná rezistence, takže slouží jako ideální volba pro kontrolu hord nepřátel.

Pro postavy bojující zbraní se hodí také aura Might zvyšující poškození. Najdete ji u ofenzivního žoldáka v obtížnosti Nightmare.

Nejdůležitější vlastnosti na výbavě

Znáte to, padne vám nový předmět, vypadá dobře, ale vlastně si nejste moc jisti, zda zrovna tyhle magické vlastnosti vaše postava využije.

U některých atributů není pochyb. Jde především o bonus do životů (vitality), many (energie) nebo rezistence vůči elementům. Pokud vaše postava trpí pod útoky nepřátelských kouzel, bude vhodné zaměřit se na zvýšení patřičné odolnosti. Jen pamatujte, že maximum elementální odolnosti je hodnota 75, zvyšovat dále ji lze jen pomocí speciálních předmětů. Snažit se tak o vyšší hodnoty má smysl až v dalších obtížnostech, které rezistence postihnou výraznými malusy.

Setkat se lze také s předměty přidávajícími bonus do některého ze skillů povolání, do jedné z větví dovednostního stromu anebo na vyšších úrovních rovnou do všech skillů postavy. Zvláště u kouzlících postav nebo takových, co těží ze spousty synergií, dokáže předmět +skills udělat divy, proto ho nikdy nevyhazujte!

Existují ale atributy výbavy, které využijí jenom některá povolání. Rozdělení obyčejně kopíruje zaměření postav na ty kouzlící a bojující zbraní.

Čarodějky a všechny charaktery spoléhající na sesílání kouzel ocení atribut +mana after each kill, který pomůže s nedostatkem energie. Důležitý je také Faster Cast Rate zrychlující kadenci sesílání. Ale pozor, tento atribut na výbavě nemá smysl kupit bezhlavě, rychlost sesílání se nezvyšuje plynule, ale ve skocích, kdy je nutné překonat určitou hranici bonusu. Přesné údaje najdete na webu v nespočtu tabulek.

Podobně to platí i pro atribut Faster Hit Recovery, který snižuje ochromení postavy po zásahu nepřítelem. Bojová povolání mají už v základu tuto odolnost vyšší, ale v případě charakterů zaměřených na kontaktní boj se vyplatí tuto vlastnost nepodceňovat.

U bijců byste neměli podceňovat ani atribut Attack Rating, který zvyšuje šanci na zásah. Tady platí, že čím vyšší, tím lepší (pokud se tím samozřejmě neochudíte o zbylé důležité bonusy na výbavě).

Velmi užitečná vlastnost pro bojovníky je také Increased Attack Speed (často zkracovaná jako IAS), která zvyšuje rychlost útoku. Jak by se tohle mohlo nehodit?

Pokud máte problémy s manou na využívání i základních skillů, hned se poohlédněte po již zmiňovaném +mana after each kill nebo ještě lépe +% mana stolen per hit, zvaný jednodušeji mana leech. Podobně zní i alternativa sající životy, ta velmi pomůže vydržet déle v soubojích.

Pro bojovníky se vyplatí ještě sledovat speciální vlastnosti zbraní a brnění jako Crushing Blow, Open Wounds a Deadly Strike. Na vyšších obtížnostech jde o velmi efektivní způsob, jak udolat odolná monstra a obzvláště se to hodí v bojích s bossy.