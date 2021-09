Diablo II: Resurrected vychází zítra, sledujte hraný launch trailer

22. 9. 2021 12:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už zítra se otevřou pekelné brány a na obrazovky vtrhne Diablo II: Resurrected, restaurovaná verze dvacet let starého hitu. Blizzard s trailery v průběhu reklamní kampaně rozhodně nešetřil a dočkali jsme se jak představení všech sedmi hratelných tříd, tak i sestřihu z herních cutscén, které, podobně jako celkový vizuál, dostaly moderní podobu.

Zbývá tedy už jen launch trailer, na který si studio vypůjčilo známou tvář a pojalo jej trochu odlišně od zavedených standardů. Ze samotné hry v něm neuvidíte skoro nic, na scéně se ale objevuje herec Simu Liu, kterého můžete znát především díky aktuální marvelovce Shang-Chi a legenda o deseti prstenech.

Právě on vchází do kostela, který je ale poněkud nepatřičně vyzdoben podobiznami všech tří Prvotních zel včetně masivní vitráže se samotným Diablem přímo nad oltářem. Simu Liu vchází do zpovědnice, aby kněze nepožádal o rozhřešení, ale o svolení vydat se do temnoty a změřit síly s Horoucím peklem.

Jestli je nestandardní požadavek vyslyšen, to se nedozvíme, mezi hordy nemrtvých a démonů se ale můžete vydat vy sami, a to už zítra. My v redakci tak rozhodně učiníme, kromě recenze se můžete těšit i na Jirkův článek s tipy na různé buildy a možná vymyslíme i nějaké společné video.

Mimochodem, kdybyste si chtěli zavzpomínat na doby, kdy byly herní reklamy možná bez známých tváří a vysokého rozpočtu, ale zato o něco osobitější, podívejte se na tuhle předvánoční reklamu na původní Diablo II:

Diablo II: Resurrected vychází na PC, Switch a současnou i minulou generaci konzolí.