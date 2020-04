Jaké hry vyjdou v dubnu? Očekávané remaky, zajímavé odbočky, simulace i česká tvorba

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

Většina z nás je teď doma a dohání resty, využívá nejrůznějších slev a nabídek her zdarma na počítačích, konzolích i mobilech, nebo se věnuje čerstvým novinkám, jakými jsou například Doom Eternal, Animal Crossing nebo Mount & Blade. Ale co až nám březnové tituly dojdou? Pojďme si společně připomenout, na jaké nové hry se můžete těšit v měsíci dubnu.

Začne to pěkně zostra kultovní hororovou klasikou, která se vrací v nádherném remaku. Resident Evil 3 měl navázat na loňský přelomový remake Resident Evil 2, ale jak se ukázalo, z hlediska kvality mu bohužel nestačí. Stále ale jde o něco, co si fanoušci série a tohoto konkrétního dílu užijí. Navíc k němu dostanete novou odbočku Resistance, ve které se čtyři hráči postaví proti jednomu v asymetrickém multiplayeru.

Další hrou v pořadí je další remake, pro tento měsíc ale poslední. Velmi dlouho očekávaná předělávka oblíbené Final Fantasy VII se nám ukázala už ve své demoverzi, kterou Aleš ve svých dojmech chválil, ale měl k ní i výhrady. Asi největším problémem remaku je fakt, že nejde ani zdaleka o kompletní původní hru, ale pouze její první část. Tak si na to dejte pozor, protože na zbytek příběhu budete opět čekat velmi dlouho.

V dubnu dorazí očekávaná česká hra Someday You’ll Return. Nemůžeme si pomoct, ale česká příroda hrám prostě sluší. V tomto případě vás čekají tajemné moravské lesy, ze kterých vám přejde mráz po zádech. V hororové adventuře budete s pomocí moderních technologií pátrat po své zmizelé dceři, ale dojde také na crafting, bylinkářství a nějaké to horolezectví. Uvidíme, jak toto zajímavé spojení dopadne.

Když se něco inspiruje v Dark Souls, má to naši pozornost. Akční RPG Hellpoint chce být přesně tak obtížné a nabídnout velmi podobný soubojový systém. Na druhou stranu se odehrává v budoucnosti na vesmírné stanici. Co je to ale za budoucnost, kde se stále používají primárně chladné zbraně se štíty a brněním? Doufejme, že to celé bude dávat smysl a překvapí nás svou kvalitou.

Survivalové hry se nám sice už zajídají, ale čas od času se objeví indie kousek s premisou, která je velmi přitažlivá. V Help Will Come Tomorrow jste přeživšími na pozadí první světové války a říjnové revoluce. A co jste přežili? Záhadnou nehodu vlaku na transsibiřské magistrále, vlivem které jste skončili uprostřed promrzlé divočiny, kde se snažíte navzájem nepozabíjet a zajistit si teplo i jídlo do doby, než vás někdo zachrání.

Zkoušeli jste si představit, jaké to je, pracovat na tísňové lince, kam vám dennodenně volají zoufalí lidé v ohrožení života? Že ne? Nevadí, protože přesně takovou práci budete vykonávat v 112 Operator, nástupci úspěšné simulace 911 Operator. Vaším úkolem bude rozpoznat skutečnou hrozbu od hloupého vtípku a koordinovat záchranné služby. A půjde to klidně ve vašem vlastním městě, neboť hra využívá mapu světa k vytvoření prostředí.

Už tolik her se s tímto konceptem spálilo. Žánr asymetrického multiplayeru jednoho hráče proti několika je tuze zajímavý, ale málokterému studiu se ho podařilo správně uchopit. V tomto měsíci to zkouší výše zmíněný Resident Evil Resistance, ale i Predator: Hunting Grounds, který čerpá ze slavné filmové značky. Je samozřejmě velmi lákavé vtělit se do obávaného monstra s dredy nebo si zopakovat Arnoldovu roli a nakopat predátorovi pr*el, ale je otázka, jak se to tvůrcům podaří zreplikovat.

XCOM, ale ve světě mariňáků a sarančat? No jasně! Přesně tak na první pohled vypadá Gears Tactics. Tahová strategie, ve které po čtvercové síti posouváte své mariňáky, schováváte je za překážky a masakrujete sarančata pověstným lancerem s motorovkou. Zatím to vypadá, že tato změna žánru sérii Gears of War padne jako ulitá a netvrďte nám, že by to vedle XCOMu nechtělo podobně kvalitní taktickou sérii.

V den, kdy vyjde Gears Tactics, dorazí i „podivnost“ pro milovníky těžké techniky a hardcore simulací. Ve SnowRunnerovi je vaším úkolem osedlat americké a ruské tahače a dopravit těžký náklad skrze divočinu, která je bohatá na husté bahno, rozvodněné řeky a hluboký sníh. Jde o pokračování hry MudRunner, které má přepracovanou fyziku vozidel i prostředí, nové druhy zakázek a široké možnosti tuningu.

