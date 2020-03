Trailer českého hororu Someday You’ll Return kombinuje moravskou lidovou a moderní technologie

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Šárka Tmějová

Brněnské studio CBE Software tvoří trojice vývojářů, kteří na psychologickém hororu z moravských luhů a hájů pracují už několik let. V temných hvozdech na Moravě budete pátrat po své ztracené dcerce Stele, přestože hlavní hrdina slíbil, že už se do nich nikdy nevrátí. Atmosférický trailer doplňuje tklivá píseň o dívce, která utopila své novorozené dítě – Daniel po jejím vzoru hází do řeky alespoň telefon.