Hororová antologie The Dark Pictures vám v létě ukáže strašidelnou stránku amerického maloměsta

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Šárka Tmějová

Supermassive Games nám už v minulosti dokázali, že jsou v hororovém žánru prostě doma. Na úspěch Until Dawn navázali v loňském roce rovnou celou povídkovou sérií inspirovanou nejčastějšími tropami žánru, počínaje výletem na loď duchů s názvem Man of Medan. Jako další si letos v létě vezmou na paškál podezřelá, konzervativní a vůbec trochu zneklidňující americká městečka, kde se kdysi určitě stalo něco hrozného – jenom kdybyste přišli na to, co…

The Dark Pictures: Little Hope vám na tuhle otázku skoro určitě odpoví. Čtveřice vysokoškolských studentů se spolu se svým profesorem v jednom takovém zapadákově octne a jak už to tak v hororech bývá, zůstane v něm uvězněná. Prosluněná obloha se najednou zatáhne, z vřesovišť stoupá mlha a s ní skupinu začnou pronásledovat i strašidelné vize.

Ty samozřejmě souvisí s hrozivou historií místa, takže jim pětice musí porozumět a odhalit kořen všeho zla i to, jak jsou s ním propojení, aby mohli uprchnout. Podle traileru má městečko Little Hope rozhodně ten správný genius loci, jen si tvůrci mohli odpustit vstupy streamerů a naservírovat nám video i ve verzi bez jejich obličejů.

Antologie The Dark Pictures je sérií hororových povídek, které na sebe nijak nenavazují, ale přece jen je pojí postava omniprezentního vypravěče. Příběhy jsou fikcí, nicméně inspirovanou reálnými událostmi smíchanými s různými mýty a báchorkami.

Stejně jako na loď Man of Medan, i do městečka Little Hope se budete moct vydat s kamarády, pokud si na horory netroufáte o samotě anebo prostě jen chcete zkusit trochu netradiční párty hru. Multiplayerové režimy budou opět dva: online sdílený příběh pro dva a „filmová noc“ až pro pět hráčů s jedním ovladačem, kdy se každý ujme jedné konkrétní postavy a musí se i skrz ovlivňování ostatních snažit, aby přežila.

První povídka ukázala, že na vašich volbách v případě The Dark Pictures opravdu záleží a skoro každá může vyústit ve smrt některé z postav. Všichni mohou zemřít, všichni mohou přežít, ale je jen na vás, kterou cestičkou se ve svém průchodu vydáte.

Zneklidňující výlet do Little Hope můžete podniknout letos v létě na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.