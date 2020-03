V simulaci SnowRunner hledáte s pomocí seismického vibrátoru ropu

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Už za měsíc a dva dny se vydáte na Aljašku, Tajmyr a do Michiganu plnit velice náročné zakázky. Ať už se svým ruským či americkým strojem povezete cokoliv, budete se brodit hlubokým bahnem, hustým sněhem a silnými proudy zdejších říček a řek. Rozložení váhy nákladu na vašem přívěsu/návěsu ovlivní chování vozidla, jehož volba je rovněž klíčová pro zdárné dokončení úkolu v simulaci SnowRunner.

Aktualizováno: Vydavatel Focus Home Interactive uveřejnil další trailer shrnující vše, co vás čeká ve hře SnowRunner. Video ukazuje možnosti tuningu, hledání vozidel a dílů v přírodě, srovnáva velikost map s MudRunnerem a prozrazuje endgamové mise, ve kterých bude vaším úkolem převézt náklad přes celou mapu, nebo rovnou přes několik propojených map.

Původní zpráva: SnowRunner není na rozdíl od svých předchůdců Spintires a MudRunner pouze o lesnictví. Sice vás čekají zakázky spojené s převážením dřeva, ale nepůjde o jediný druh nákladu. Dojde třeba na betonové panely, potrubí, sudy, jiná vozidla a cokoliv dalšího, co si váš zákazník vyžádá.

Nový trailer nabízí ochutnávku těchto nákladů a také ukazuje, jaký vliv má hmotnost nákladu a jeho pozice na valníku. Když za prostý džíp zapřáhnete příliš těžkou fůru, moc daleko se nedostanete. Ale třeba to vyřeší posunutí nákladu na opačný konec nosné plochy, viz překryvný obrázek níže. Dokonce se vám dostane do rukou vozidlo se seismickým vibrátorem, s jehož pomocí se v zemi hledá ropa a kdoví, jaké další zvláštnosti nás ještě čekají.

Jak už zaznělo v úvodu, SnowRunner nabídne tři oblasti, z nichž jsou dvě situované do Ameriky a jedna do Ruska. Každá oblast bude rozdělená do několika map, z nichž některé jsou až čtyřikrát větší než mapy v MudRunnerovi.

Pomocí úkolů bude možné otevřít tunely mezi mapami jedné oblasti, čímž se odstraní nutnost vyskakování do menu a zpátky do hry při změně mapy. Postupně usednete za volant 40 amerických a ruských vozidel, ať už licencovaných, nebo inspirovaných skutečnými značkami. Jejich seznam s praktickými údaji se postupně tvoří na oficiálním fóru.

Tvůrci ze Saber Interactive jistě udělají radost všem hráčům, kteří se nechtějí brodit bahnem a sněhem sami. Multiplayer pro čtyři hráče je tentokrát plnohodnotný v tom smyslu, že vozidla vašich spoluhráčů nejsou duchové, ale mají fyzický dopad na váš svět. Tedy deformují podklad a mohou do vás vrazit.

Zároveň se rovnou od vydání počítá se zabudovanou podporou modifikací, díky kterým tyto hry žijí ještě dlouho po svém vydání nehledě na oficiální rozšíření. SnowRunner vychází 28. dubna na PlayStationu 4, Xboxu One a exkluzivně v Epic Games Store.

