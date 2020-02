Simulátor SnowRunner nabídne pestřejší úkoly včetně převážení nesmyslně těžkého nákladu

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Druhý MudRunner byl nakonec přejmenován na SnowRunner, jelikož v něm budete kromě bahna čelit i sněhu. Ale pokračování neomezuje novinky jen na nový typ terénu. Značně se rozšíří vozový park a možnosti úpravy jednotlivých strojů (od funkčních po kosmetické), fyzika povrchů a vozidel prošla přepracováním, mapy jsou mnohem větší, a co je neméně důležité, půjde v nich o víc než monotónní tahání dříví z lesa.

Zdá se, že SnowRunner postaví na fungujících základech MudRunnera mnohem plnější hru. Osobně považuji MudRunner (i původní Spintires) za fantastický simulační zážitek, který neurazí počtem map ani vozidel, ale aktivity, které v nich můžete dělat, už tak zajímavé nejsou. Dřevo se chtě nechtě omrzí.

Tento neduh by se ve SnowRunnerovi neměl opakovat. Každá z map v oblastech Aljašky, Michiganu a Tajmyru bude posetá různorodými úkoly několika společností, které vás za jejich plní neodmění jen odemčením nové garáže, jak tomu bylo doposud, ale vyplatí vám tučnou sumu v řádech tisíců, ale i desetitisíců dolarů.

To naznačuje, že ve hře bude možné utrácet vydělané peníze, což zavání mnohem zajímavější kampaní. V MudRunneru stačilo přijet k opuštěnému vozidlu v divočině a nikdo vás nesoudil za to, že jste si ho bez ostychu přivlastnili. Bylo by fajn prolít pot a krev předtím, než si vyděláte na lepší stroj, případně vylepšení toho stávajícího.

Jak víme, úprava vozidel zahrne různé typy pneumatik, odpružení, motorů a dalšího vybavení a bylo by příjemné, kdyby se simulační prvky rozšířily i do finanční stránky vašeho offroadového podniku.

Některé aktivity z minula zůstávají, jako třeba hledání ztracených vozidel a vytahování zapadlých trucků z bahna/řeky/sněhu. Ale společnosti si u vás mohou objednat i jiné služby.

Chata posazená na samotný vrcholek zasněžené hory potřebuje dodávku zásob, o kus dál je potřeba vrták, na úpatí hory se rozbila pila, bude také nutné opravit zbořený most a dojde i na doručování nákladů, jakými jsou třeba trubky, palivo a různé zvláštnosti, z nichž jednu můžete vidět v novém videu výše.

Video neupozorňuje jen na nové typy aktivit, ale odhaluje i něco málo z prostředí. Zasněžená Aljaška vypadá obzvlášť nebezpečně, ale výhledy na zasněžené vrcholky jsou po náročném výstupu krásnou odměnou.

SnowRunner vyjde 28. dubna na PlayStationu 4, Xboxu One a na PC jako exkluzivita Epicu.