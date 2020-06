Co čekáme od představení her pro PS5

10. 6. 2020 18:30 | autor: Redakce Games.cz

Zítřejší stream s představením her pro nadcházející generaci konzolí od Sony měl původně proběhnout už minulý týden, takže jsme měli dost času si rozmyslet, co si od něj vlastně slibujeme. A tak jsme v redakci dali hlavy dohromady a každý z nás přispěl tipem, jaké hry na PlayStation 5 by se zítra večer mohly předvést. Od divokých snů přes nepravděpodobné spekulace až po takzvané tutovky – kdybychom byli Sony, co bychom si nachystali?

Patrik Hajda: Spider-Man 2

zdroj: Insomniac

Kdo se dostal na konec Spider-Mana od Insomniacu a nenechal si ujít potitulkové scény, toho pokračování hry nemůže ani v nejmenším překvapit. Vy ostatní přeskočte na tip dalšího člena redakce, pokud si ode mě nechcete nechat nic vyzradit.

Výborný Spider-Man měl rozhodně uzavřenou hlavní dějovou linku, ale kdo zná alespoň trochu původní komiksy, ten ví, že studnice záporáků se jen tak vyčerpat nedá. Na samotném konci Spider-Mana se jeden z nich dokonce objevuje.

Jde o černého symbionta známého jako Venom, který se nalepí na hostitele a nemá zrovna v plánu konat dobro. Hostitelem ve hře je Harry Osborn, o kterém si všichni včetně Petera Parkera (a kromě Normana Osborna) myslí, že je v Evropě. Záporák, nebo jeden z možných záporáků, by tedy byl, ale co hlavní hrdina?

Není stoprocentně dáno, že se vrátí Peter Parker. Místo něj bychom klidně mohli hrát za Milese Moralese. Technicky vzato jsme za něj už hráli, ale jeho pavoučí schopnosti se odhalily až v závěrečné cutscéně, kdy se oba pavoučí kluci navzájem svěřili se svým lepkavém tajemstvím. Bude Miles dělat Peterovi parťáka? Nebo budeme rovnou hrát za Milese, který se sem tam zeptá na radu svého „staršího brášky“?

zdroj: Insomniac

Pokračování Spider-Mana s Milesem a Venomem je smysluplné hned z několika důvodů. Pomineme-li očividné náznaky z konce první hry, nelze opomenout prodejní úspěch Spider-Mana, který byl až do příchodu Final Fantasy VII Remake nejrychleji prodávanou exkluzivitou PlayStationu 4. Poslední informace stará téměř rok mluví o víc než 13 milionech prodaných kopií.

A pak je tu celá řada chystaných filmů ze stejného univerza. Tom Holland dostane třetí sólovku po Homecoming a Daleko od domova, Tom Hardy se vrátí jako Venom s ještě krutějším symbiontem Carnagem a jen pár dní zpátky bylo potvrzeno pokračování fantastického animáku Spider-Man: Paralelní světy, v jehož prvním dílu hrál větší roli Miles Morales než Peter Parker.

Dává smysl, aby v Insomniacu a Sony využili obecné popularity Spider-Mana a po výborné jedničce přišli s alespoň stejně tak skvělou dvojkou. Jde zároveň o hru, která sama o sobě dokáže prodat celou konzoli. Pokud půjde o launchový titul, jsou mi úplně putna ostatní hry. PS5 si koupím kvůli jediné.

Šárka Tmějová: Horizon Zero Dawn 2

zdroj: Pinterest

Pokračování Horizon Zero Dawn je za mě pro zítřejší večer jednou z těch téměř jistých her, u nichž čekám jen na oficiální potvrzení, protože na ní Guerrilla Games dělají stoprocentně.

O existenci Horizon Zero Dawn 2 se už před rokem prořekla jedna z dabérek a explicitně se o něm zmiňovaly pracovní inzeráty. Navíc se první díl chystá na PC, což považuju za rafinovanou taktiku Sony, jak z počítačových hráčů vychovat konzolisty, kteří si kvůli pokračování koupí PlayStation 5.

První Horizon příběh Aloy kdovíjak neuzavřel ani s datadiskem Frozen Wilds, takže předpokládám, že tahle zrzka s lukem zůstane hlavní hrdinkou i pro druhý díl. Sny o tom, že se velmi otevřený svět trochu uzavře, se mi asi nesplní, ale čekám, že se s Aloy alespoň vydáme na nějaká zajímavá místa.

Jednička se odehrávala spíše v mírném až polárním pásmu, takže by se dvojka mohla podívat trochu víc na jih, za písečnými robodinosaury anebo do ruin nějakých dávno zapomenutých měst. Taky bych ocenila třeba možnost lokální kooperace či počítačem řízeného parťáka. Nebo robomazlíčka? Pěkně prosím!

Vašek Pecháček: God of War 2 (nebo aspoň Silent Hill)

zdroj: Sony Santa Monica Twitter

Fakt číslo 1: Víme, že Sony Santa Monica bude v nějaké kapacitě součástí zítřejšího streamu. Fakt číslo 2: Minulá hra tohoto studia, skandinávský reboot God of War, byla fanoušky i kritiky přijata s bezbřehým nadšením. Implikace: Uvidíme God of War 2.

No dobře, je to hodně odvážná predikce a vlastně bych za ni tu pazouru do táboráku nestrčil. Rozhodně nečekám žádný skutečný trailer, natožpak záběry z hraní, ale nebylo by úžasné, kdyby nám třeba aspoň kraťoučký teaser ve stylu The Elder Scrolls VI potvrdil, že se na God of War 2 skutečně pracuje?

Bylo by to úžasné. Bylo by to božské. Ale jestli to (zatím) nevyjde, zas tak moc zklamaný taky nebudu a moc rád se podívám na další hry, které se chystají na PlayStation 5. Hodně zvědavý jsem například na nový Silent Hill, o němž se v zákulisí zlověstně šušká už delší dobu.

Adam Homola: Překvapte mě! (a dejte mi nový Horizon, zásadně jiný Killzone a Red Dead)

zdroj: Guerrilla Games

Já především doufám, že to v Sony nepodělají a nebudeme svědky absurdního fiaska, které se před pár týdny podařilo Microsoftu. Laťka je nastavená proklatě nízko, takže Sony, prosím, vytáhněte z rukávu záběry z hraní alespoň dvou exkluzivních first party pecek! Pak budu vrnět blahem. A je neuvěřitelné, že musím něco takového upřesňovat, ale když to ti pomalejší nejsou schopní pochopit – gameplay = záběry z hraní.

Na PlayStationu 5 bych si s chutí zahrál spoustu her. Pokračování stávajících sérií, nových značek, luxusních remaků… Kdo dřív přijde do sdíleného dokumentu, ten dřív píše a Šárka mi už vzala pokračování mého milovaného Horizon Zero Dawn. Takže víte co bych chtěl? Chtěl bych být překvapen.

Chtěl bych další Horizon, a tím nemyslím jeho pokračování, ale nějakou další novou značku s originálním světem, působivým příběhem, silnou hlavní hrdinkou/hrdinou a vymazlenou hratelností. Jednoduše chci, aby mě Sony zase překvapila něčím novým tak, jako tehdy oznámením Horizonu.

Když kouknu o kus dál, ale zároveň zůstanu u stejného studia, co takhle nový Killzone? Jsem ten poslední, kdo by se dožadoval dalšího Killzone podle stejného mustru jako dřív, ale představte si, že by další Killzone svoji sérii oživil a proměnil takovým způsobem, jako se to povedlo předloňskému God of War.

Otázkou je, jak by to mělo vypadat. Co třeba mix stealthové flexibility Phantom Pain, gunplaye a settingu Killzone se špetkou schopností z Infamous? To všechno s výrazným příběhem, silnými postavami a decentními RPG prvky? Takovýhle Killzone bych si nechal líbit.

Jestli budou mít v Sony a Guerilla odvahu na tak velkou reimaginaci jedné ze svých starých dobrých sérií, se teprve uvidí. Ale víte co? Já budu nakonec rád i za Red Dead Redemption II. Vůbec bych se totiž nedivil, kdyby si pro sebe podstatnou část prezentace zabraly hry ze současné generace konzolí. Sony by se mohla chlubit, jak výrazně lépe budou vypadat a jak výrazně lépe poběží. A já si dám Arthurovo a Johnovo dobrodružství s chutí klidně i potřetí. Jen si musím držet palce, aby to velké oznámení nebyl zase další port Skyrimu…

Aleš Smutný: Ninja Gaiden 4

Tohle možná někoho překvapí, ale já bych se opravdu nedivil, kdyby Team Ninja vytáhnul svou nestárnoucí hardcore klasiku v podobě akční řežby Ninja Gaiden. Série proslulá svojí brutalitou i obtížností by skvěle sedla do doby, kdy se hry jako Sekiro a Nioh (také Team Ninja!) stávají mainstreamovým standardem.

Rjú Hajabuza má kolem sebe spoustu příběhů a vlastně bych se ani nezlobil za nějaký reboot, když už by nebyl čtvrtý díl. Opravdu bych si moc rád zahrál lineární rubačku, která mě donutí drtit gamepad, dokud mu neohladím kloboučky. Navíc mám k téhle sérii speciální vztah: když jsem recenzoval dvojku, doprovodil jsem ji svým prvním, náležitě brutálním haiku.

Ale zpátky k reálnému hernímu byznysu. Nejde jen o mé prázdné fantazírování. Po vydání Nioh 2 se nechal šéf vývoje Fumihiko Jasuda slyšet, že by core tým z Team Ninja dělal další díl moc rád. A mnoho fanoušků říkalo, že by radši než Nioh 2 chtěli další Ninja Gaiden.

Je jasné, že Team Ninja nad tím reálně uvažuje, a jelikož od vydání trojky uplynulo osm let, přišel čas, aby se Rjú Hajabuza vrátil. Reálně samozřejmě nejdřív příští rok, protože splácat AAA hru během necelého roku po vydání Nioh 2 prostě nejde.