10 tipů a triků, které oceníte v prvních hodinách hry Palworld

26. 1. 2024 17:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Rok 2024 teprve začíná, ale už má svojí senzaci, která ho naprosto bezpečně přeroste. Palworld vzal herní svět útokem a pokud ho Nintendo nezruší kvůli až moc nápadnému okopírování Pokémonů, tak tu s námi bude asi pěkně dlouho.

Pokud se zrovna odhodláváte do hry pustit, případně ji poprvé zapínáte a cítíte se lehce zmatení a ztracení, mohly by vám pomoct následují řádky, které bych sám rád znal před tím, než jsem s touto silně návykovou hrou začal…

1. Kde založit základnu?

Jakmile vás hra vhodí do světa, už vás nabádá k postavení prvního ponku, tedy založení vlastní základny. Jenže v tu chvíli vůbec nevíte, která bije, a jak může být poloha základny v prvních minutách důležitá.

Nejprve proto vyrazte dolů z kopce a najděte si útulné místečko, které má kolem sebe nějaké stromy, kameny, případně i rudu. Jakmile totiž postavíte takzvaný palbox, tedy jádro vaší základny, vymezíte si tím prostor, v němž budou pracovat vaši pochytaní palové. Když nebudou mít tyto zdroje po ruce, budete si je muset těžit sami.

zdroj: Pocket Pair

Časem si odemknete speciální stavby, kde je možné tyto suroviny těžit, aniž by byly fyzicky v blízkosti (včetně farem, kde vám ovce dává vlnu a slepice vejce, takže už je nemusíte mordovat, stejně jako políčka, kde pěstujete borůvky a už je nemusíte ručně sbírat).

Svou základnu také můžete zbořit a založit jinde, bohužel nejde přemístit tak, jak je, přičemž se nemusíte bát, že byste při procesu přišli o nachytané paly, bourání prvků vám jen vrátí méně zdrojů. Po mapě je spousta míst, rovných palouků jako dělaných pro novou základnu.

Jak si budete vylepšovat palbox, odemknete si časem možnost mít více základen najednou, takže si dobře rozmyslete, zda se opravdu potřebujete se svou základnou stěhovat, nebo vydržíte do desáté úrovně palboxu a založíte si novou „předsunutou“ základnu.

2. Nebojte se palů, ale buďte připraveni

Pokud vám pohled na zvířátky se hemžící krajinu přijde zastrašující, nebojte se. V úvodní lokaci jsou všichni palové mírumilovní, dokud je sami nevyprovokujete. To ale neznamená, že by vám nehrozilo nebezpečí.

zdroj: Pocket Pair

Vaše základna bude čas od času čelit nájezdu agresivních palů či lidských banditů. Vaši palové na základně vám pomohou s jejich vyřízením, což alespoň z počátku není nijak náročný úkol. Můžete si dokonce odemknout a postavit zvon, na kterém můžete nastavit buď pracovní, nebo bojovou pohotovost.

Jakmile nastane nájezd a vy zazvoníte na zvon pro změnu postoje na bojový, budou palové o něco připravenější a pohotovější, než když je agresoři vyruší při práci. Zároveň se nemusíte své protivníky snažit vyhladit.

Když to správně vychytáte a stihnete po nich hodit pal sphere dřív, než je vaši věrní rozcupují, jde o velmi snadný způsob, jak do svých řad brzy získat pala, kterého jste jinak ještě nepotkali (například vlka, kterého si můžete osedlat).

A když náhodou zemřete, není to žádná tragédie. Objevíte se na základně, zůstanou vám všichni palové, které jste měli s sebou a na místě vaší smrti si jen vyzvednete pytlíček s veškerým vaším vybavením a věcmi z inventáře.

3. Chytejte všechno, sbírejte, co se třpytí

Z počátku může být lákavé soustředit se na těžbu a budování základny, z čehož sice plynou nějaké zkušenosti, ale hlavní podíl na levelování vaší postavy a držených palů má jejichc chytání. Každý ze 111 druhů má smysl chytit desetkrát. Cokoliv nad to už nepřináší tolik zkušeností.

Dává poroto obrovský smysl v úvodní lokaci pochytat od každého tvorečka deset kousků, díky čemuž si rychle odemknete další úrovně technologického stromu (jejich lapení je navíc velice snadné, stačí trochu zranit a už to jde).

U sebe sice můžete mít jen velmi omezené množství palů, ale palbox jich pojme mraky a pokud si říkáte, co s deseti ovcemi, tak se časem dostanete k sekáčku a budete je moct jednoduše porazit pro vlnu, maso a další suroviny (z menu příkazů na klávese č/4). Případně je můžete prodat obchodníkovi (až ho najdete) za mince, které naopak slouží k nakupování nejrůznějších věcí.

Přestože je v pohodě možné chytit pala na vyšší úrovni, než jakou má vaše postava, neznamená to, že byste tím získali více zkušeností. Navíc se takový pal přizpůsobí vaší úrovni a nevyužijete tak jeho plný potenciál.

zdroj: Pocketpair

Zároveň vaši pozornost jistě upoutají blýskavé předměty. Ty nejběžnější jsou jen takzvaná paldia, velmi potřebná surovina, která se ale snadno natěží z modré rudy, případně běžného kamene. Mnohem zajímavější jsou sošky, které použijete na vylepšování sebe a palů po zbudování sochy moci.

Sem tam se na zemi může válet dokonce pal sphere na chytání palů a pak jsou tu ještě vejce (ne ta slepičí, ale velká a hezky barevná), která vám chvilku budou k ničemu, ale vyplatí se je skladovat v truhle do doby, než si odemknete inkubátor, díky němuž se vám z vajec vylíhnou noví palové.

4. Jak odemknout fialovou část technologického stromu?

Výše zmíněný inkubátor si musíte – tak jako všechno – odemknout v technologickém stromě, kde je pár věcí, takzvaných prastarých technologií, zabarvených fialově. Pokud se ptáte, kde získáte odpovídající technické body pro odemčení těchto specialit, tak odpovědí jsou minibossové.

Jde o velké paly, kteří mají vlastní ikonku na mapě. Hned v úvodní lokaci je to mamut Mammorest na 38. úrovni, tedy pořádný macek, na kterého je potřeba se trochu vylevelit a připravit. Když ale vyrazíte jen kousek z úvodního poloostrova směrem doprava, narazíte na mnohem snazšího minibosse na 11. úrovni, za jehož poražení si můžete odemknout něco z fialové části stromu dovedností.

A nezapomeňte, že i tyto minibossy se vám může podařit chytit a obohatit si tak základnu či kapsu o moc pěkný kousek.

zdroj: Pocket Pair

5. Jak na rychlé cestování?

Jak budete zkoumat svět, budete narážet na totemy sloužící k rychlému cestování. Ve hře není možné se odkudkoliv teleportovat k totemu či zpátky do základny, ale musíte si dojít k některému z těchto prvků a od něj se přemístit k jinému.

Z počátku se může zdát být lákavé založit si základnu vedle totemu, protože hra vám jaksi úplně neřekne, že jádro vaší základny palbox to umí taky. Místo toho, abyste ho otevřeli klávesou F, stiskněte klávesu C a už si vybíráte, kam se po mapě přemístíte.

Přestože je tato funkce normálně viditelná, bylo pro mě velmi snadné ji dlouho zcela přehlížet. Palbox jsem prostě automaticky otevíral efkem, případně vylepšoval véčkem a vůbec si nevšiml, že existuje ještě třetí možnost rychlého cestování, tak ať se vám to taky nestane.

6.Kde najít Pal Fluid?

Poměrně brzy budete k postupu hrou potřebovat takzvaný pal fuid, tedy zkumavku s modrou tekutinou. Tu si nevyrobíte z paldia, jak by vás možná mohlo napadnout, ale vypadne jednoduše z vodního pala. V první lokaci to znamená primárně zabíjet ty roztomilé tučňáčky Pengullety, což ostatně chcete kvůli levelování, viz výše.

7. Kde jsou ty zbraně a mounti?

Palworld je od samého začátku přezdívaný jako „Pokémoni se zbraněmi“, nicméně v prvních hodinách to na to vůbec nevypadá. Jak se tedy dostat k vyzbrojeným palům? Musíte zkrátka chytat vše, co se hýbe.

Jakmile totiž chytíte pala, který může být vyzbrojen, objeví se vám v technologickém stromě nový nákres. Stačí ho odemknout, vyrobit na ponku pro vylepšení palů a od té chvíle vaše zelená opička Tanzee automaticky oplývá samopalem.

Pokud s ní pak vyrazíte za dobrodružstvím a ze své kapsy ji vyhodíte, aby vám dělala společnost, můžete v zápalu boje aktivovat její speciální schopnost, kdy se rozezvučí kulomet a nepřátelský pal rychle padne pod náporem kulek.

Stejné je to i s mounty. Jakmile získáte pala, kterého je možné osedlat, odemknete si patřičný blueprint sedla, vyrobíte ho a pak už jen stačí například vlka Direhowla opět vyvolat z kapsy, osedlat a rázem je cestování po světě mnohem příjemnější. Veškeré vybavení palů najdete ve svém inventáři pod záložkou Key Items.

zdroj: Pocket Pair

8. Nestavte prvky moc blízko sebe

Může být lákavé udělat si hezky uspořádanou základnu, kde je jedna bedna nalepená na druhé, jeden ponk vedle druhého. Hra ale bohužel není moc spolehlivá v tom, že by vám nabídla otevřít zrovna tu truhlu, před kterou přímo stojíte.

Než si tedy rvát vlasy s přepozicováváním postavy, točením kamerou a doufáním v to, že vám konečně milostivě dá prompt na otevření správné truhly či ponku, radši je postavte kousek od sebe. Ušetříte si čas i nervy.

9. Zkoumejte paly, abyste věděli, jak je nejlépe využít

Palové jsou logicky jádrem hry, která je svým způsobem o automatizaci. Zvířátka za vás budou těžit, budou natěžené prvky nosit do truhel, budou opékat jídlo, vyrábět předměty, bránit základnu… A každý je dobrý na něco jiného.

Když si dáte tu práci s palboxem a paldeckem, zjistíte, jaké paly opravdu potřebujete mít na své základně s velmi omezenou kapacitou, která ale roste s každým levelem palboxu.

zdroj: Pocket Pair

Nebaví vás opékat a vytvářet ingoty v peci? Odpovědí je ohnivá liška Foxparks. Výroba paldia se zase neobejde bez vody, takže potřebujete třeba tučňáka. Každý umí něco a když si všechny pochytané paly pořádně prostudujete, rychle přijdete na to, jaké skutečně potřebuje a z jakých naopak uděláte steak…

10. Jak pracovat s paly na cestách

S sebou můžete ze základny vzít až pět palů. Další chycení palové se vám do kapsy nevejdou, takže se jednoduše automaticky přenesou na základnu do palboxu. Všech pět palů ve vaší kapse získává zkušenosti spolu s vámi. Tedy například i za to, že ve své základně uvaříte jídlo, čehož můžete využít pro snadné levelování svých nejmilejších. Určitě neběhejte s prázdnými kapsami!

V kapse sice můžete mít až pět palů, ale aktivně vás může doprovázet jen jeden. Není ale nijak náročné mezi nimi přepínat, a to ani v boji. Důležitá je ovšem klávesa č/4, díky níž můžete svému aktivnímu palovi dávat rozkazy (se sekáčkem v ruce i rozkaz k vlastní zabíjačce…).

Snadno ho tak můžete přimět k útoku, případně ho z útoku stáhnout. Oceníte to zejména ve chvíli, kdy se například snažíte chytit minibosse. Když na něj necháte svého pala bez ustání útočit, snadno se může stát, že ho zabije a vy tak přijdete o jedinečnou možnost získat exotickou potvoru na svou stranu. Takže se vyplatí nechat svého pala nepřítele nahlodat, ale včas ho stáhnout a zbytek dořešit sólo.

A opravdu se vyplatí každého pala prostudovat v paldecku (nebo po stisknutí F v palboxu), protože spousta z nich vám dává pasivní schopnosti prostě za to, že je máte u sebe v kapse (efektivnější těžba dřeva, větší inventář, můžete je použít jako štít, vyléčí vás…).

Nakonec určitě svého aktivního pala po návratu do základny neschovávejte do kapsy, protože ihned šikovně přiloží ruku k dílu i v případě, že už máte na základně plný počet palů, což je k nezaplacení.