The Pokémon Company hodlá řešit Palworld. Hru nechce ani jmenovat

25. 1. 2024 9:30 | Novinky | autor: Adam Homola

The Pokemon Company vydala oficiální prohlášení týkající se aktuálního fenoménu Palworld, v němž naznačuje svůj záměr vyšetřit možné porušení práv svého duševního vlastnictví. Prohlášení sice poněkud úsměvně Palworld přímo nejmenuje, ale jasně se zabývá nedávným úspěchem hry, které se za necelých šest dní prodalo více než 8 milionů kopií. Konkrétně The Pokémon Company mluví o nejmenované „hře jiné firmy, která vyšla v lednu 2024“. Hmm, která to tak asi může být?

V prohlášení zdůrazňuje: „Neudělili jsme žádné povolení k použití duševního vlastnictví nebo majetku Pokémonů v této hře. Máme v úmyslu vyšetřit a přijmout vhodná opatření k řešení jakýchkoli činů, které porušují práva duševního vlastnictví související s Pokémony.“

Palworld očividně vzal svět takovým útokem, až se k tomu musela velice rychle oficiálně vyjádřit sama Pokémon Company, což je krajně nestandardní. Jak to ale nakonec dopadne a zda Palworld skutečně něco porušuje, se teprve uvidí, pokud tedy vůbec dojde k nějakému soudu. Na Rock, Paper, Shotgun se právníka zeptali a ten jednoznačnou odpověď nenabízí.

Právník Tim Cotton pro RPS vysvětluje, že je přesvědčen, že příšerky Palworld jsou i přes svou podobnost s Pokémony dostatečně odlišné, aby se vyhnuly problémům s autorskými právy. Cotton poukazuje na to, že rozdíly v designu příšerek jsou sice drobné, ale dostatečně významné na to, aby je odlišily od Pokémonů. Například Lamball z Palworldu a Wooloo z Pokémonů jsou sice obě kreslené ovce, ale mají odlišné profily, oči a končetiny. Cotton zdůrazňuje, že tyto rozdíly jsou pravděpodobně záměrné, aby se zabránilo nařčení z přímého kopírování, a vychází přitom ze svých zkušeností s merchandise pro akce Gamer Network a Reedpop.

Názory odborníků na právo, včetně Cottonova nebo Richarda Hoega z kanceláře Hoeg Law, obecně naznačují, že odlišnosti Palworldu od Pokémonů by mohly jako „ochrana“ před případnou žalobou ze strany Pokémon Company stačit. Hoeg uvádí, že Palworld kombinuje prvky Minecraftu, Zeldy a Monster Huntera, které se od toho, co dělají Pokémoni, liší. Právník se domnívá, že podobnost v designu nemusí stačit na to, aby na jejím základě vyhrálo Nintendo případný soudní spor.

Tim Cotton se rovněž zabývá dalším potenciálním právním problémem Palworldu, a to vyobrazením tamních příšerek se střelnými zbraněmi, což ostře kontrastuje s tím, jak se Nintendo ve hrách s Pokémony zbraním vyhýbá. Tento rozdíl by prý mohl být potenciálně vykládán jako prvek zkreslující vnímání Pokémonů veřejností, což může firmě poskytnout další záminku přistoupit k právním krokům.

Tady je ovšem poněkud paradoxní, že Palworld na „ozbrojených Pokémonech“ vyloženě nestojí, jak ostatně upozorňuje v dojmech z hraní i Michal Krupička: „A kde že jsou ti avizovaní pokémoni se zbraněmi? Vlastně jich vůbec není tolik a snad žádný ji nemá jako primární útok. Všichni Palové mají nějakou speciální dovednost. Některé se vážou k základně, třeba jeden vypadá jako kráva a produkuje mléko, jiný shazuje vlnu, další umí vyhrabávat užitečné předměty jako chytací sféry. Na dalších můžete jezdit nebo létat, útočit z nich a přímo využívat jejich schopnosti. Poslední typ disponuje aktivační bojovou schopností, jako je jedovatá mlha nebo léčení. Mezi nimi jsou právě i proklamované zbraně, jen je nejdřív musíte vyrobit.“

S Palworldem to bude ještě hodně zajímavé. Hra zatím trhá všemožné rekordy a nezdá se, že by s tím hodlala v dohledné době přestat. Bedlivě sledovat hodláme nejen její úspěch, ale i vývoj (technicky vzato pořád ještě nevyšla, k mání je jen rozpracovaná verze v předběžném přístupu…) a v neposlední řadě i případnou právní tahanici okolo.