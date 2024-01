Fenomén Palworld už se dočkal modifikace s Pokémony

Survival Palworld, který si hned po svém oznámení vysloužil přezdívku „pokémoni se zbraněmi“, vzal během uplynulého víkendu internet útokem. Studio Pocket Pair už hlásí 6 milionů prodaných kopií, hru zároveň v jeden moment hrálo až 1,7 milionu lidí najednou. Do simulátoru chytání příšerek se stavbou základny už se navíc začaly rojit první uživatelské modifikace.

#Palworld has sold over 6 million copies in only 4 days!

Our all-time peak player count has also surpassed 1.7 million.



Thank you very much!!



Some users are experiencing problems and bugs, which we are addressing with the highest priority.



Thanks for your support! pic.twitter.com/j1CGWW52Rr