Ve Fights in Tight Spaces se budete cítit jako John Wick či James Bond

4. 3. 2021 18:23 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Stále svěží stylizace à la Superhot, stále zábavný deckbuilding à la Slay the Spire. To jsou dva na první pohled viditelné pilíře tvořící novinku Fights in Tight Spaces. Hra má ale jeden vlastní prvek, kterým se od ostatních zásadně odlišuje – famózní bitkaření, které ze hry dělá víc než cokoliv jiného pořádně zapeklitý puzzle.

Hrál jsem už opravdu hodně her typu Slay the Spire, ale žádná z nich mě nepřiměla se tolik zamýšlet nad každým jednotlivým tahem. Tady totiž na první pohled není zjevná nejlepší možná cesta. Může za to především prostředí, v němž se hra odehrává.

Během jednoho runu se podíváte do zadní uličky, do kuchyně, na střechu, ocitnete se v dodávce, baru, vězeňské sprše a tak dále. Místnosti se od sebe liší jen nepatrně – někdy máte k dispozici sloupy, jindy nábytek a někdy jde o holé podlahy. Stačí to ale k tomu, aby zážitek v každé z nich byl o něčem trochu jiném.

Jak už název napovídá, zdejší lokality jsou co nejstísněnější, abyste neustále byli součástí dění. Jen málokdy se naskytne příležitost utéct z bitky tak daleko, abyste si na jedno kolo vydechli. Nicméně hra vás svým systémem odměn bude po většinu času tlačit do co největší a nejrychlejší nakládačky.

zdroj: Vlastní foto autora

Myslete jako Sherlock. Hledejte slabiny

Často tak budete v sevření dvou či tří otrapů, z nichž na vás každý míří pěstí, palicí, katanou, pistolí, nebo třeba brokovnicí a vy máte jen jeden tah na to, se z této šlamastiky dostat. Většina pohybových karet počítá jen s ortogonálními přesuny, což často není možné, takže musíte rozdat co nejvíc ran svými útočnými kartami, omráčit nepřátele či je od sebe odstrčit a ještě se připravit blokovat.

Každý tah je přesně o tomhle – rozdat co nejvíce a pojistit si, abyste sami v následném tahu nepřátel obdrželi co nejméně. A pak se jede nanovo, protože ti zmetci se kolem vás opět semknou a už vám hrozí svými hladovými prackami.

V každé jednotlivé chvíli přesně víte, k čemu po vašem tahu dojde, a toho musíte náležitě využít. Jakmile je totiž kdokoliv připravený na vás zaútočit, stačí si prohodit místo s jeho kamarádem, který schytá ránu za vás. Není téměř nic lepšího, než když dva střelce otočíte proti sobě a necháte je vyměnit si výstřely mezi sebou.

zdroj: Ground Shatter

Lepší je už jenom bleskurychlé zneškodnění i toho nejobrněnějšího protivníka. Když se totiž ten nebetyčný trouba postaví na kraj římsy nebo jen východu z kuchyně, stačí do něj odpovídající kartou šťouchnout a je o něj navždy postaráno. Nemusíte na něj plácat hromadu karet, a přijít tak o odměnu za bitvu.

Většinou je totiž dobré stihnout vyřídit předem daný počet nepřátel do daného počtu kol, což vás odmění penězi. Jinak si ve Fights in Tight Spaces prakticky nic nevyděláte a bez peněz si v nemocnici nezahojíte rány a v ringu nevylepšíte stávající karty.

Arény nabízejí ještě další dva úkoly krom přežití – vždy likvidaci všech nepřátel, za což si přidáte jednu ze tří karet do balíku, a pak občasné speciální mise jako třeba dostat se do čtyř kol ke kufříku, ochránit britského ambasadora, nechat nepřátele, ať se pozabíjejí mezi sebou a tak podobně. Za to si například zvýšíte zdraví nebo přijdete k již vylepšené kartě. Jsou to náročné výzvy, které prohlubují puzzlovitost hry a snahu vytěžit z každého tahu maximum.

Nepřišlo to? Nevadí, nějak si snad poradím...

Protože je hra karetní, musíte počítat s jistou mírou náhody, ale naštěstí se mi prakticky nestávalo, že by mě nalíznutá ruka pro daný tah vyloženě potopila. A samotné efekty náhodě nepodléhají, takže jakmile máte karty pro daný tah před sebou, víte přesně, s čím můžete počítat.

Při výběru nových karet je potřeba myslet na to, že váš balíček není jen zdrojem útoků, ale také obrany a hlavně pohybů. Jakmile se dostanete do situace, kdy máte ruku plnou kopů s odrazem od stěny, ale jste uprostřed místnosti a nemůžete se ani hnout, mnoho toho nevymyslíte.

Unikátních karet je ve hře víc než dost pro rozjetí různých strategií, přičemž do nového průchodu hrou se pouštíte s jedním ze čtyř předpřipravených balíčků. Jeden nabízí vybalancovaný mix všeho, další se soustředí spíš na útoky, jiný na obranu s protiútoky a poslední je výběrem těch nejbláznivějších karet a není vůbec snadné s ním excelovat.

zdroj: Vlastní foto autora

Fights in Tight Spaces obsahuje několik po sobě jdoucích minikampaní zaměřených na určitou sadu protivníků. Jednou jdete proti motorkářskému gangu s železnými tyčemi, jindy proti mrštným ninjům. Různorodost nepřátel je v tuto chvíli dostačující a jejich náhodný mix dělá z každé jednotlivé bitky velmi zajímavé hádanky.

Ale jakmile si hrou jednou projdete či se o to několikrát pokusíte, dojde jí dech. Přestože se průběh jednotlivých kampaní generuje náhodně, stále půjde jen o jednu bitku za druhou. Jak říkám, jsou to výborné puzzly, u kterých se musí neustále přemýšlet, ale právě proto vás unaví rychleji než mnohem oddychovější Slay the Spire a jí podobné hry.

Výměna balíčku je dobrým ozvláštněním, ale bossové jsou pořád stejní a navíc trestuhodně nezajímaví. A hra ani není moc těžká. Na první pokus jsem se dostal skoro na konec a nemyslím si, že bych měl kdovíjaké štěstí.

zdroj: Vlastní foto autora

Já chtěl bych být ten nejlepší (akční hrdina)

Přesto se od hry ještě pořád nedokážu odtrhnout. Vypadá totiž famózně, má neskutečný styl, výborné animace beroucí v potaz vzájemnou orientaci obou bojovníků (když jste k nepříteli čelem, dáte mu pěstí, když zády, dáte mu stejnou kartou loket) a celá myšlenka pěstních soubojů je jednoduše skvělá.

Když si sami v malé místnosti podáte osm ozbrojenců, máte z toho nefalšovanou radost. Cítíte se jako ten nejlepší akční hrdina, ať je jím podle vás James Bond, John Wick, nebo třeba Sherlock Holmes v podání Roberta Downeyho Juniora, jehož zkoumání nepřítele a jeho následné vyřazení z boje po perfektně provedeném plánu je vlastně dokonalým vystižením náplně této hry.

Pevně věřím, že zmíněné nedostatky jsou jen neduhem předběžného přístupu, ve kterém se hra Fights in Tight Spaces ocitla před týdnem. Tvůrci vedle nových nepřátel a bossů slibují mimo jiné i nového agenta a také denní výzvy, které teď citelně chybějí.

Našlápnuto mají dobře a i s touto verzí hry se zabavíte na spoustu hodin. Jen neočekávejte, že jich v ní necháte desítky. Snad se to do budoucna změní. A pokud si stále nejste jistí, vyzkoušejte si na Steamu prolog. Po první bitce už bude vědět, že v tomhle stylovém bojovém umění chcete ještě nějakou chvíli pokračovat.