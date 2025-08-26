Dojmy z Gamescomu: V Odkazu kovárny pro KCD2 se Jindra stane i zubařem a hodinářem

České želízko v ohni letošních her roku na Gamescomu ukázalo své chystané druhé rozšíření. V Odkazu kovárny pro Kingdom Come: Deliverance 2 převezme Jindra rodinný kutnohorský podnik, který jeho nevlastní otec Martin budoval předtím, než se usadil ve Stříbrné Skalici.
Po nějakých dvaceti letech chátrání nejde úplně o chaloupku k pohledání, pod domovním znamením MJ tak budete z nákresů renovovat nejen dílnu s výhní, ale i světnici a přilehlý dvůr se zahradou, úly nebo chlívkem.
Ve Warhorse se poučili po zkušenostech s rozšířením Z popela pro první díl, které vyšlo necelý půlrok po jeho vydání, tedy v momentu, kdy už spousta hráčů měla dohráno – a hlavně našetřeno spoustu grošů. Zvelebování vesnice tehdy bylo prakticky jen otázkou peněz, což u kovářského přídavku platit nebude.
zdroj: Warhorse
Jistě, zadarmo ani kuře nehrabe, oprava a nákup vybavení chalupy taky něco stojí, společně s objemným měšcem ale budete muset taky budovat svou cechovní prestiž, a tu si za peníze nekoupíte. Kutnohorští radní přece opravu hodin na radniční věži na náměstí nesvěří jen tak nějakému přivandrovalci, byť je to vandrák s rodokmenem a naditou prkenicí.
Prestižní úkol, pokračování rodinné tradice a vzdání holdu zesnulé otcovské figuře nebudou jedinou motivací, proč byste se do Odkazu kovárny měli s Jindrou pustit. Z renovací plyne vedle kosmetických prvků celá řada praktických herních bonusů, počínaje spaním ve vlastní pohodlné posteli, přes obnovující se zdroje jídla a lektvarů, konče klecí s chytrým mluvícím havranem.
Pod kvalitnějším osvětlením se vám bude lépe číst, s teplejší pecí se líp vyspíte, apatykářský stolek vás vycvičí v bylinkářství a díky almaře si zase vyspravíte dobrodružstvím zkoušené vybavení uložené v truhle. V udírně si můžete konzervovat maso a bylinky, u kádě s valchou si vyperete umouněný šat, ve sklípku natočíte pivo z vlastního soudku a tak dále. Každopádně se kovárnu vyplatí navštěvovat pravidelně.
Pokud vás už v základní hře bavila kovářská minihra, můžete se prakticky hned po příjezdu na Kutnohorsko pustit do plnění zakázek na výrobu všech těch mečů, podkov a seker v požadované kvalitě a provedení. Objednávky budou Jindrovi chodit opakovaně a můžou pro něj být stabilním zdrojem příjmů a věhlasu, ale jak upozorňuje PR manažer Warhorse Tobias Stolz-Zwilling, rozšíření je o kování skoro až v poslední řadě.
V té první půjde o budování domova a vlastně i komunity. Jindra třeba pořád nebude schopný vyrábět brnění, ale může se spřátelit s platnéřem, který ho výměnou za místo v dílně milerád vyzbrojí. Čeká vás hned několik linek úkolů, kde ani nebudete muset nic kovat.
V půlhodinové ukázce za mnou například přišla zoufalá žena – jejího manžela bolí zub, no ale za felčarem nepůjde, protože se ho bojí jak čert kříže, a kdo jiný by mu ho měl vytáhnout než majitel obřích kleští? Jindra se trochu zdráhá, nakonec se za nebožákem sice vydá, ale bolesti muže vzteky rozpáleného doruda stejně zbaví poněkud neortodoxní metodou.
Se zvedáním prestiže vám pomohou také nové výzvy spjaté s hraním kostek a se šermem, protože jak jinak byste otestovali kvalitu svých výrobků než soubojem s konkurenčním kovářem, který prý kalí líp než vy?
Odkaz kovárny z krátké ochutnávky působí jako příjemně plnohodnotné rozšíření, které propojí praktické mechanismy s mile osobním příběhem. Další z Jindrových životních cílů vám dá dobrý důvod, proč se do virtuální Kutné Hory pravidelně vracet. Obsahu má nový dodatek podle Tobiho na zhruba patnáct až dvacet hodin. Druhé DLC pro Kingdom Come: Deliverance 2 vychází už 9. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S.