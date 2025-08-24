Dojmy z Gamescomu: Tropická Cahaya přináší do inZoi svěží vítr, ale pořád je co ladit
zdroj: Krafton

Dojmy z Gamescomu: Tropická Cahaya přináší do inZoi svěží vítr, ale pořád je co ladit

PC

24. 8. 2025 12:30 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová |

inZOI - Island Getaway
inZOI - Island Getaway
inZOI - Island Getaway
Galerie

Když letos na jaře odstartoval předběžný přístup simulátoru života inZoi, vzbudil okamžitě pozornost díky své působivé grafické stránce a ambicím nabídnout komplexnější simulaci života než na místě zaseknutá série The Sims. Krátce po spuštění si ale bohužel také vybudoval pověst titulu, který je sice krásný na pohled, ale ne vždy úplně intuitivní na ovládání a jeho životní simulace zatím působí spíše mělce.

inZOI
Novinky
Zájem o simulátor života inZoi upadá. Vydavatelství ho brání a uvádí věci na pravou míru

S čerstvým bezplatným rozšířením Cahaya, které přichází zdarma v rámci balíčku Island Getaway, se do hry dostává nová mapa inspirovaná jihovýchodní Asií, konkrétně Indonésií. Ideální kulisa pro experimenty s letními aktivitami, koníčky i pomalejším životním stylem, nebo příležitost k virtuální tropické dovolené během letošního léta, které z hlediska počasí skončilo dřív, než pořádně začalo.

První kroky v Cahaye jsou zážitkem samy o sobě – než jsem se naplno pustila do prozkoumávání do systému schopností a nových aktivit, strávila jsem se svou Zoi chvíli jen tím, že jsem se procházela po pláži, pronajala si loďku a objevovala ostrůvky, chrámy, krámky a hotely.

Krafton předvádí, že dokáže vytvořit prostředí, které je nejen vizuálně působivé, ale i natolik detailní, že vybízí k obyčejnému toulání. Ve srovnání s předchozími lokacemi působí Cahaya barevněji, autentičtěji a méně staticky, přestože i v tropickém ráji najdete nějaké ty neinteraktivní kulisy.

zdroj: Krafton

Mapa je rozdělena na dvě části: pevninskou a ostrov s hotelovým rezortem. Můžete se tak usadit mezi místními, nebo se stát turisty, kteří si užívají ideální dovolenou. Existuje i varianta dovolené ve vlastní zemi, kdy váš Zoi coby rezident zkrátka vyrazí relaxovat do rezortu.

Cahaya přináší poměrně široký balíček koníčků a nových herních mechanismů. Kromě rozšíření stávajících činností (rybaření, zahradničení, zručnost) nově přibývá těžba surovin, crafting nástrojů a šperků, plavání či potápění.

InZoi
Dojmy z hraní
Simulátor života inZoi fascinuje technologií, zábavy ale zatím moc nenabízí

Rybaření je tu tentokrát komplexnější. Můžete začít s obyčejnou dřevěnou udicí, postupně si vyrábět nebo kupovat lepší pruty (až po diamantový) a rozšiřovat si encyklopedii úlovků. Systém připomíná kombinaci Pokémonů a The Sims 3, kdy vás motivuje k tomu zkoušet lovit v různých časech, na různých místech a s odlišným vybavením. 

Plavání a potápění působí na první pohled atraktivně. Možnost skočit do moře a prozkoumat podvodní svět se zdála jako hlavní lákadlo rozšíření, ale realita zatím za očekáváními zaostává. Animace jsou sice hezké a potápěčská výbava vypadá efektně, ale podmořské objevování zatím postrádá hlubší smysl, nemůžete hledat poklady ani lovit ryby, takže jde spíš o kosmetickou aktivitu.

Z tohoto hlediska mě naopak mile překvapila těžba a crafting. Cyklus s hledáním materiálů, abyste si vyrobili lepší nástroje a posléze mohli získávat vzácnější materiály, dává vzpomenout na survivaly a taky poskytuje pádný důvod, proč se vydat na průzkum světa. Výroba šperků zatím působí méně dotaženě, suroviny na ně se shánějí obtížně a systém vyžaduje dost trpělivosti.

Zahradničení bylo v základní hře spíše okrajové, teď se stává plnohodnotnou disciplínou. Pěstování tropických plodin (banány, mango, batáty, kukuřice…) funguje dobře a liší se výsledky podle použitého hnojiva či nástrojů. Trochu mu ale na rozdíl od výroby chybí pocit postupu, všechna semínka máte k dispozici od začátku a schopnosti vašich Zoi se na pěstitelských úspěších příliš neodráží.

inZOI - Island Getaway zdroj: Krafton

Cahaya působí oproti dřívějším mapám méně staticky, čemuž vedle sběratelství napomáhá třeba možnost ptát se místních obyvatel na tipy, kdy vám prozradí, kde hledat určité suroviny. Centrum města ožívá díky spoustě pouličních stánků, kde si můžete koupit třeba grilovanou kukuřici, mangové smoothie nebo kokosovou vodu. Díky viditelným prodavačům tak tržiště nevypadá jen jako kulisa, navíc na nich můžete i sami prodávat své výrobky, od nářadí po… napůl vypitou plechovku limonády. Všechno může být umění!

Navzdory působivému prostředí Cahaya ale stále odhaluje prvotní problémy inZoi. Stavební režim pořád není úplně intuitivní, takže často skončíte u koupě předpřipraveného domu a při libovolné výpravě do menu pořád hrozí, že místo jediného kousku nábytku omylem posunete celou budovu. 

inZOI - Island Getaway
inZOI - Island Getaway
inZOI - Island Getaway
Galerie

Potápění i lodě působí nedotaženě, tedy krásně na pohled, ale bez hlubšího využití. Občas chybí alespoň nějaké propojení mezi novými aktivitami, kdy například rybaření a potápění fungují odděleně, místo aby se doplňovaly. A přetrvává i určitá potěmkinovost světa, kdy některé prvky (např. kadeřnická křesla u pláže) působí jen jako elegantní zkratky do menu.

Cahaya tak znovu ukazuje, že je vize inZoi trochu náročnější na provedení, než v Kraftonu asi doufali. Tropické prostředí je nádherné, nové dovednosti lákají k prozkoumávání a systém sběratelství přidává motivaci se do světa vracet. Na druhé straně však stále narážíme na rozhraní, které si říká o zpřehlednění, a na povrchně působící mechanismy.

inZOI - Island Getaway zdroj: Krafton

Pokud vás ale baví objevovat, sbírat, vyrábět a hledáte klidnější tempo života ve slunečném ráji, Cahaya je jasná volba. Pokud jste naopak stavitelé a detailisti, nejspíš vás stále bude frustrovat, že vám hra nedává takovou svobodu jako The Sims 3. Ale i přes tyto slabiny působí rozšíření jako příslib, že se inZoi rozvíjí správným směrem. Jen mu cesta k nejkomplexnějšímu simulátoru života ještě nějaký ten pátek potrvá.

inZoi je v předběžném přístupu dostupné na PC a od středy také na Macu. Rozšíření Island Getaway je dostupné zdarma všem, kteří si pořídili základní verzi.
Smarty.cz
Tagy:
simulace simulace života Gamescom 2025
Zdroje:
Vlastní
Hry:
inZOI
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser

Nejnovější články