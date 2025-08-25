Dojmy z Gamescomu: Toxic Commando má skvěle nakročeno být dalším Left 4 Dead

Když jsem se na Gamescomu usazoval k počítači ve stánku Focus Entertainment po boku dalších dvou novinářů a brand manažerky, abych si vyzkoušel John Carpenter’s Toxic Commando, nemohl jsem se ubránit zklamání. Kooperační hry s cizími lidmi mi vždycky přišly plné trapnosti, protože lidé spolu většinou komunikují velmi ostýchavě, navíc v rámci půlhodinové ukázky se člověk jakž takž zorientuje v ovládání a systémech, ale sotva už stihne zažívat nějaké emergentní radosti.
Nakonec jsem ale od Toxic Commando docházel nadmíru spokojený. Kosení zombíků byla parádní zábava a vzniklé situace plné skvělého humoru. Hra dokazuje, že když na důvěrně známé základy Left 4 Dead, respektive World War Z, postavíte mnohem, mnohem více obsahu a dynamických událostí, stačí vám jen parta lidí, kteří mají chuť si hrát.
Zombie čtyřikrát jinak
Toxic Commando nezastírá, odkud bere inspiraci. Složíte čtyřčlenný tým z nakažených antihrdinů, kterým v proměně v mozkožíznivé nemrtvé brání jen hi-tech vesta, a vrháte se do přepáleného světa blízké budoucnosti, který si plnými hrstmi bere inspiraci z hororů a akčňáků 80. let. Už samotná zápletka je správně trhlá – lidstvo v pokusu těžit energii ze zemského jádra probudilo Boha Slizu, který se rozhodl Zemi proměnit v kaliště plné tlejících oživlých mrtvol. Nádhera.
Prakticky to tvůrcům dává obrovskou volnost v tvorbě zábavných momentů a příšer, nemusí se omezovat jen na deriváty zombíků. Když například uháníte před hordou v obrněném transportéru – dopravní prostředky jsou ve hře klíčové kvůli rozlehlým mapám – to poslední, co chcete, je hluboké bahno pod koly, ze kterého začnou vystřelovat obrovská chapadla.
I když je cíl naší nepravděpodobné výpravy jasný: Je nutné dobýt vzdálený kostel a ubránit jej před hordou, cest k němu vede hned několik a jsou lemovány nepovinnými událostmi. Velkou část ignorujeme, protože by nás odměnily zkušenostmi pro postavy, které jsou nám v rámci dema k ničemu. Nicméně je možné získávat i náhradní díly, za které si přímo v terénu koupíte ultimátní zbraně, jako je granátomet a odstřelovačka.
Jinak jste na začátku odkázáni na standardní přehlídku automatických pušek, brokovnic a samopalů. Vtip je v tom, že každá postava je vlastně specifickou hratelnou třídou s vlastní sadou schopností – od léčení ostatních přes obránce, který drží psychický štít, až po paní, jež vše před sebou odpálí v ohnivém infernu.
Do toho se vám často dostane do rukou nějaký ten dopravní prostředek. Jezdit můžete v policejním autě a střílet z okýnek, ale třeba taky v mnohem odolnějším humvee, co má na střeše těžký kulomet, karosérii potaženou ostnatým drátem a ještě si navijákem dokážete otevřít cestu do míst, kam byste se jinak nedostali.
Přestože demo běželo na nejnižší obtížnost, i obyčejné zombies dokázaly potrápit. Je jich zkrátka tolik, že nevíte, kam dříve střílet. O vykreslování obrovského počtu postav se opět stará Swarm Engine, známý z World War Z a Space Marine 2, který hře propůjčuje taky svojskou stylizaci, jež skvěle vyčnívá z nekonečného zástupu her v Unreal Enginu 5.
Mimochodem třeba fyzika bahna je skvostná. Není nouze o napínavé situace, ve kterých ujíždíte před obrovským mořem zombíků, řidič hledá vyjeté koleje, aby nezapadl, zatímco trojice spolujezdců střílí do davu a z plných plic křičí: „Jeď, jeď, jeď!“
Mezi běžnými nemrtváky se samozřejmě objevují i speciální, tužší varianty – zahlédli jsme třeba odolného „býka“, kterému nechcete stát v cestě, nebo rohatého démona, co metá ohnivé koule. Obyčejní řadoví zombící většinou padají na jednu ránu. Jenže jich vás může obklíčit tolik, že regulérně nebudete mít dostatek munice.
Plná hra pak nabídne celkem devět misí (respektive osm plus tutoriál), které budete hrát na postupně čím dál vyšší obtížnost a tím si odemykat nové zbraně, zlepšovat postavy i jejich schopnosti. Sympatické je, že progrese bude probíhat čistě skrz měnu získanou za plnění misí. Pokud ve hře budou nějaké mikrotransakce, budou se týkat pouze kosmetických předmětů.
Kde je ten Carpenter
Toxic Commando nese jméno slavného hororového režiséra, skladatele a hráče, který nám dal nesmrtelné snímky jako Halloween, Útěk z New Yorku nebo Věc. Pod hrou je podepsaný (nadepsaný) hlavně kvůli práci na hudbě, která vás okamžitě zatahá za ušní boltce. Soundtrack je jednoduše skvělý a okamžitě rozeznatelný – chytlavé melodie synťáků krásně razí mezi vším tím křupáním, střílením a nemrtvým chrčením.
zdroj: Focus Entertainment
Jestli vám chybí pořádná zombie vyvražďovačka s přáteli, máte se na co těšit. John Carpenter’s Toxic Commando může být zase o pořádný krok dál než jeho předchůdci. Hra má dorazit někdy příští rok na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.