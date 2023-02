Exluzivní preview Wild Hearts: Hráli jsme vyzyvatele slavného Monster Huntera

13. 2. 2023 16:00 | Preview | autor: Pavel Makal

Vydavatelství EA nemá v posledních letech úplně ideální image a zvykli jsme si jej vnímat především jako inkubátor pro masivní vysokorozpočtové megahry, které ale mnohdy nedokáží dostát očekáváním (Mass Effect Andromeda), sází na nefunkční live service model (Anthem) nebo jsou prostě technicky otřesné (Battlefield 2042).

I v rámci tohoto kolosu ale přeci jen existuje iniciativa, která dává šanci menším a zajímavým hrám. Nese název EA Originals a pod jejími křídly už stihly vyjít takové poklady, jako je třeba plošinovka Unravel, kooperativní příběh A Way Out, akční adventura Lost in Random a asi nejvýznačnější It Takes Two, která posbírala spoustu ocenění za hru roku 2021.

V EA se už nechali slyšet, že se tento label postupně bude pouštět do odvážnějších a větších projektů. Jednou z prvních vlaštovek jsou Wild Hearts, které vznikají v nečekané spolupráci se společností Koei Tecmo a studiem Omega Force, proslaveném především sérií Dynasty Warriors.

Wild Hearts představují pokus o odpověď na zavedenou a populární sérii Monster Hunter, která s předposledním dílem World úspěšně pronikla do mainstreamu a s bezmála 19 miliony prodaných kusů se stala nejúspěšnější hrou v historii vydavatelství Capcom.

Lovení ve známém stylu

Základní recept je velmi podobný: Ve světě inspirovaném estetikou feudálního Japonska, ovšem plném fantastických monster, se budete vydávat na výpravy za čím dál náročnější kořistí, budete využívat zbraně s různými vlastnostmi a postupně si vylepšovat vybavení z částí pokořených živočichů. Wild Hearts svůj vzor nezapřou, mají ale v rukávu několik vlastních nápadů.

Jako jediné české médium jsme hru mohli začít testovat v předstihu a také se zúčastnit online preview eventu s vývojáři. Recenzi tedy dostanete už tento čtvrtek, v následujících řádcích vás čeká shrnutí toho, co můžete od hry čekat.

Wild Hearts se odehrávají v zemi Azuma, která je domovem nejen pro své lidské obyvatele, ale také pro tvory, kterým hra povšechně říká kemono. Ti představují fúzi mezi reálnými zvířaty a přírodními elementy. Snadno se vám tak může stát, že budete bojovat třeba s obří krysou pokrytou květinami, která je schopná vyvolat rozkvetlý strom, nebo s magmatem zalitou ohnivou opicí a podobně.

Základní stavební kameny hratelnosti fungují velmi podobně jako v Monster Hunteru, kdy se ze základního tábora budete vydávat na časově omezené mise s předem daným počtem pokusů (pokud vás váš cíl omráčí, můžete se ještě dvakrát vrátit do boje, než je mise neúspěšná a musíte ji začít od začátku). Bájní tvorové mají samozřejmě různě zranitelné části těl, a tak je výhodné zjistit, kam efektivně vést nejdrtivější útoky. Zároveň můžete soustředěným ničením konkrétní část zvířeti odlomit a získat tak craftovací materiál navíc.

Zblízka i na dálku

Hra obsahuje osm tříd zbraní (pět je k dispozici od začátku, tři další se odemknou ve druhé kapitole). Kromě klasického meče můžete nosit masivní nodači, ještě masivnější válečné kladivo, nebo naopak svižný deštník s ostrými čepelemi, bojovou hůl s řadou proměnlivých nastavení či kombinaci dýky a drápu. Pro milovníky boje na dálku je tu zas luk, případně obří ruční kanón.

Každou ze zbraní můžete upgradovat v rámci různých větví velkého stromu vylepšení a dodávat jí nejen nové vlastnosti a bonusy, ale také elementární náboj, který může podstatně pomoci v boji s konkrétními monstry. Není třeba zdůrazňovat, že třeba taková ohnivá opice se s vodou nabitým mečem moc nekamarádí.

Zajímavý nápad se týká zbrojí, každou základní variantu si totiž můžete ještě přizpůsobit tak, aby odpovídala spíše lidské, nebo spíše kemono filozofii. Díky tomu získá nejen jiné vlastnosti, ale i odlišný vzhled. Zatímco lidské varianty jsou o poznání střízlivější, na těch zvířecích se designéři mnohdy skutečně vyřádili.

Na rozdíl od Monster Huntera si ve světě Wild Hearts můžete na konkrétních místech zakládat nové tábory, mezi nimiž je pak možné nejen rychle cestovat, ale také si v nich lze zprovoznit třeba kovárnu a další nápomocné budovy. Právě ve větší sandboxovosti tkví jedna z velkých výhod Wild Hearts a vývojáři šli v tomto ohledu ještě trochu dál díky implementaci takzvaných karakuri.

Bez karakuri ani ránu

Váš vyvolený lovec se totiž krátce po začátku hry stane nositelem zázračné technologie, která mu umožňuje zhmotňovat ve světě hry různé objekty. Ty vám mohou pomohou jak v rychlejším překonávání dlouhých cest či složitého terénu, tak i přímo v boji.

Můžete si tak třeba vybudovat síť lanovek ne nepodobnou té, co jsem si kdysi vytvořil v Death Stranding, a svištět si to rychlostí blesku přes pláně i hory. Pro milovníky vzdušného cestování je tu obří turbína, která vás dokáže vynést vysoko do vzduchu, a v kombinaci s malým vrtulníčkem pro vás pak už vrcholky hor nebudou představovat omezení, ale příležitost.

Přímo během konfrontace s monstry zas třeba přijde vhod odrazový můstek, díky kterému můžete uskočit trochu dál a vyhnout se nebezpečným útokům, případně díky zmíněnému vrtulníčku útočit ze vzduchu jinak nedostupnými technikami. Zdaleka nejzábavnější vlastností tohoto mechanismu je ale možnost jednotlivé karakuri kombinovat a vytvářet tak skutečně silné vynálezy. Dvě pružiny a louč tak třeba vytvoří ohnivou bombu, která umí pořádně zatopit všem v okolí, podobně rychle ale můžete vystavět třeba i obří palici, velkou a silnou hradbu, která umí zastavit drtivý útok monstra, případně třeba vystřelovací katapult.

zdroj: Electronic Arts

Možnosti stavění jsou omezeny speciálním materiálem, který musíte průběžně sbírat a do inventáře se vám ho minimálně zpočátku nevejde mnoho. Během soubojů s bájnými tvory občas na jejich tělech objevíte zářící body, skrz které můžete jednak tento materiál získat, ale navíc si tak ještě dočasně zvýšíte nosnost a v daném boji dostanete prostor být vynalézavější a efektivnější.

Kromě hraní sólo Wild Hearts samozřejmě umožňují i kooperativní lov s jedním či dvěma spolubojovníky. V rámci hry vás také čeká seznámení s celou řadou důležitých postav ve městě Minato, které se stane vaším hlavním domovem a kolem něhož se točí celý příběh. Dlužno nicméně podotknout, že podobně jako v případě Monster Huntera se hlavní důraz klade na hratelnost a prožitek z porážení stále obtížnějších protivníků, vyprávění je tu tak trochu do počtu. V podstatě vás opět čeká záchrana světa od tvorů, kteří svou podstatou mění planetu a činí ji pro lidstvo nebezpečnou.

Otázky a odpovědi

V rámci preview akce, která proběhla minulé pondělí, se s novináři z celého světa spojili šéfové vývoje Wild Hearts, Kotaro Hirata a Takuto Edagawa. Ti nejdříve přinesli pozitivní informaci – hra totiž bude i po vydání dostávat pravidelné obsahové aktualizace s novými zvířaty, zbrojemi a dalšími herními prvky, které navíc budou zcela zdarma.

Protože prezentace proběhla těsně předtím, než jsme se dostali k samotnému hraní, podělili se s námi vývojáři o několik tipů, jak uspět. Velký důraz je skutečně kladen na využívání karakuri a na experimentování s bohatou zásobou nástrojů. Tvůrčí tým chce hráče inspirovat k tomu, aby si místo střetnutí s nepřítelem napřed připravil a získal tak výhodu v prvních minutách (než obří sentinel dřevěné výrobky rozmetá svým tělem a následně stejně uteče do další arény).

Mnohem důležitější byla následující část zaměřená na otázky z publika. Díky tomu jsme se například dozvěděli, že v kooperativním hraní se postup započítá všem zapojeným hráčům, ovšem jen v případě, že jsou ve stejném bodě v příběhu. Nemůže se tedy stát, že by hráč kvůli kooperaci přeskočil důležité herní momenty.

Hlavní kampaň by měla zabrat mezi 40 a 50 hodinami, ale záleží na herním stylu. Navíc dokončení příběhu neznamená konec hry, i poté v ní bude pořád co dělat. Padla také otázka, zda jsou Wild Hearts spíše pro hardcore hráče, nebo i pro příležitostné publikum. Hirata odvětil, že tým hru buduje pro všechny. Některá monstra jsou náročná, ale hra poskytuje spoustu nástrojů k tomu, aby kreativní hráči dokázali uspět.

Omezení kooperace na tři hráče údajně vyšlo z důkladného testování, které ukázalo, že právě tento počet je ideální, zejména s přihlédnutím k synergiím mezi karakuri. Dle počtu hráčů ve skupině se škáluje objem zdraví a staminy lovených monster, ale ne účinnost jejich útoků. I proto by si měli kooperaci vyzkoušet méně zkušení a sebejistí hráči.

Co se týče srovnání zbraňové variability s konkurenčním Monster Hunterem, vypichují vývojáři hlavně Karakuri Staff coby inovativní modifikovatelnou zbraň pro různé situace. Hra má dle jejich slov kolem 40 až 50 různých variant upgradů zbraní, rozhodně by tedy neměla působit jako chudý příbuzný.

Na definitivní recenzi se můžete těšit už ve čtvrtek ve čtyři hodiny odpoledne. V plné verzi Wild Hearts vychází v pátek 17. února na PC a současnou generaci konzolí.