Deskovka Funkoverse – recenze bitvy Harryho Pottera s Batmanem, Rickem a Mortym

9. 5. 2021 13:00 | Popkult | autor: Patrik Hajda

Funkoverse

2–4 hráči | 20–60 minut | od 10 let | anglicky, minimum textu

Bez mučení se přiznám, že jsem nikdy nepřišel na chuť figurkám s přerostlými hlavami zvaným Funko POP. Jednak mi tento styl karikatury slavných hrdinů příliš nesedí, jednak své peníze utratím radši za nějakou deskovku. Ale příchod stolní hry Funkoverse můj pohled na věc změnil. Figurky si sice nadále nekupuji, ovšem hrát s nimi tuto hru je prostě radost.

Funkoverse je prazvláštní svět, v němž je zcela obvyklé sledovat, jak Harry Potter sesílá kouzlo na Batmana vrhajícího batarang. Nebo jak si Harley Quinn snaží poradit se staříkem Rickem z božího animáku Rick a Morty. Nic zde není tabu, a pokud vás vždycky zajímalo, zda by v přímém souboji vyhrál Brumbál, nebo Joker, tady to zjistíte.

Fukoverse je jednotný systém her, které můžete libovolně kombinovat. V obchodě seženete dvě velikosti krabice s hrdiny a záporáky ze světů Harryho Pottera, Batmana, Ricka a Mortyho a dalších slavných smyšlených postav. Ať už sáhnete po kterékoliv krabici, základní pravidla budou vždy nachlup stejná. Lišit se budou akorát schopnosti jednotlivých hrdinů, které věrně vycházejí ze svých předobrazů. Od čarodějů tedy můžete očekávat sesílání kouzel na větší vzdálenosti, zatímco postavy od Batmana se soustředí spíš na kontaktní boj.

zdroj: Foto: Funko Games

Jednotliví hrdinové mají své vlastní unikátní ikonické triky v rukávu, a mohou dokonce ve svých rukách třímat (a to doslova) předměty – Harley Quinn kladivo, Harry lahvičku Tekutého štěstí a tak podobně.

Do každé bitvy si vezmete ideálně tři figurky proti soupeřovým třem figurkám a během několika desítek minut bude po boji. Funkoverse je až překvapivě svižná hra, což jí lze připsat k dobru. Bitvy jsou díky tomu dynamické a vítězství je brzy na dosah ruky, a to pro obě strany, takže jde o vypjatý souboj až do samotného konce.

Z hlediska pravidel jde o celkem standardní bitkaření. S protihráčem se střídáte na tahu a vždy musíte konat s figurkou, která se v daném kole ještě nepředvedla. Můžete se pohnout o několik políček a zaútočit na nepřítele buď základní akcí, nebo jednou z těch speciálních.

Speciální akce mají tu nevýhodu, že jsou opatřené cooldownem – pro své použití spotřebovávají žeton určité barvy, který je vám následně po několik kol nedostupný. Skladbu dostupných žetonů určuje už prvotní výběr postav, kde ke každé náleží dva žetony. Takže tu máme takové lehoulinké hledání synergií mezi postavami.

zdroj: Foto: Funko Games

V boji musíte naplno využít předností svých postav, abyste z něj odešli jako vítězové. Nicméně budete potřebovat i náklonnost štěstěny. O výsledku boje totiž rozhodne hod kostkou, kde potřebujete akorát hodit víc symbolů útoku, než kolik hodí soupeř symbolů obrany.

Figurky nemají životy, a zásah je proto okamžitě omráčí. Soupeř pak musí utratit akce jen za to, aby danou figurku vrátil na nohy, případně ji může zvednout jejím kamarádem, čímž si jednu akci ušetří. Pokud se vám ale opětovně podaří zasáhnout již omráčenou postavu, je dočasně vyřazená ze hry a vy si připíšete vítězný bod.

Další vítězné body se získávají na základě podmínek aktuálního scénáře – může jít například o zabírání vytyčených území či režim capture the flag. Kdo jako první dosáhne scénářem daného počtu bodů, zvítězí.

Když už jste trochu seznámení se hrou Funkoverse, je potřeba promluvit si o tom, co vám vlastně dá jedna její krabice. Plnohodnotná hra vypadá tak, že máte na každé straně tři figurky. Nicméně se neprodává žádná krabice se šesti figurkami, takže jste od začátku tlačení do pořízení víc než jedné krabice.

zdroj: Foto: Funko Games

S jednou krabicí si v pohodě zahrajete, jen se musíte smířit s tím, že místo jedné z figurek bude mít každý hráč obyčejný kartonový žetonek jen se základními akcemi, tedy bez zvláštních schopností, které jsou jádrem celé hry a starají se o zábavu.

Se dvěma krabicemi už máte vyhráno a tyto žetony nikdy nebudete muset používat. Prodávají se dokonce poloviční balení jen se dvěma figurkami a i tato balení lze použít samostatně, ale zábava je logicky ještě o to menší.

Pokud se vám hra zalíbí, pak u jedné krabice pravděpodobně nezůstanete a spíš než cokoliv by o tom, jakou pořídit, měl rozhodnout váš vztah k danému tématu. Pokud vás vážně nezajímá Batman, pak si s jeho postavami neužijete tolik zábavy jako přední fanoušek komiksů. Na druhou stranu znalost předlohy není vůbec nutná, akce postav pochopí každý, a i když nevíte, co to je batarang, budete ho s radostí házet po nepřátelích.

Co se obecného zpracování týče, figurkám není co vytknout. Jistě, mohou se vám hnusit a nic s tím prostě neuděláte, ale mně se nakonec zalíbily a teď se jejich roztomilosti nemohu nabažit. Jsou kvalitní, tvrdé, na plánu vypadají skvěle a jediná potíž, kterou s nimi budete mít, je jejich omráčení, kdy na desce vleže zabírají víc než dva čtverce, a musíte si tak sami nějak poznačit, na kterém jediném políčku se figurka vlastně nachází.

zdroj: Foto: Funko Games

Každá krabice obsahuje jeden oboustranný herní plán s nádherně ilustrovanými prostředími, z nichž každé představuje úplně jinou výzvu z hlediska překážek a možností strategizování. Ostatní komponenty ale dost pokulhávají, jsou obyčejné a nevýrazné. Jediné štěstí, že se drží jaksi bokem a tu hlavní parádu, tedy plán s figurkami, nic moc nekazí.

Hry ze série Funkoverse mě moc mile překvapily. Čekal jsem jen cynický marketingový produkt snažící se dostat figurky Funko POP mezi nové lidi, případně dát těmto ozdobám větší smysl tím, že si s nimi člověk bude opravdu hrát, ale nakonec jsem dostal plnohodnotnou deskovku s mými milovanými, věrně zpracovanými hrdiny, ve které je zábava překvapovat soupeře unikátními schopnostmi a zjišťovat, jak dopadnou bitvy postav, které by se jinak vůbec nesetkaly.

Ano, je hloupé, že vám jedna krabice k plnohodnotnému zážitku nestačí a hra více než dvou hráčů je taková znouzectnost (stále existují jen dva týmy, v nichž se hráči o figurky dělí), ale jako duelovka pro fanoušky daných hrdinů a záporáků je Funkoverse skvělou hrou, která navíc není nesmyslně předražená.

zdroj: Foto: Funko Games

Pokud máte rádi přímý konflikt se soupeřem, kde se vzájemně vymlátíte, a máte pozitivní vztah k některému univerzu, které je touto cestou přepracované do herní podoby, běžte do toho. Budete se bavit. Ale pozor, také budete chtít víc, protože další krabice znamená další hrdiny s úplně novými schopnostmi, mapami a příležitostmi k poměřování sil…

Deskové hry ze série Funkoverse jsme otestovali díky spolupráci s CZC.Lab, který je plný dalších stolních her adaptujících slavné značky. Ze série Funkoverse tam pořídíte dva základy Harryho Pottera (zde a zde), základ Batmana, menší balení Batmana a menší balení Ricka a Mortyho. Dříve jsme touto cestou otestovali hry Ni No Kuni II: The Board Game a God of War: Karetní hra.