Karetní hra God of War je skvělým zpracováním jedné z nejlepších exkluzivit PlayStationu 4

2. 3. 2021 16:30 | Popkult | autor: Patrik Hajda

God of War je pecka, to všichni moc dobře víme. Ale věděli jste, že se toto brzy tři roky staré dobrodružství dočkalo stolní adaptace God of War: Karetní hra? A že není vůbec špatná? Ne? Tak si o tom pojďme společně něco povědět.

Bůh karet

Jak už název napovídá, nejedná so žádnou obrovskou, honosnou deskovku s náloží plastových figurek. God of War: Karetní hra ukrývá ve středně velké krabici slušnou zásobu karet od těch v běžné velikosti po nadstandardně velké až gigantické. Poslední jmenované patří dobře známým postavám, jichž se ve hře ujmete. Nechybí samozřejmě Kratos a Atreus, kterým může dělat společnost Freya, trpaslíci Brok a Sindri či Mimirova hlava.

God of War: Karetní hra je kooperativní deskovka, v níž budete společně čelit několika po sobě jdoucím soubojům zakončeným boss fightem. Souboje se odehrávají na kartách scény, které dohromady tvoří interaktivní výjev přímo z videohry.

Hráči svou kartonovou figurkou určují, na jaké nepřátele na scéně mohou útočit a naopak, přičemž v jistých chvílích dojde k otočení karet scény, a tím pádem i ke změně situace ve hře. Zabijete nepřítele? Pak se jeho karta otočí, aby bylo znázorněno, že už nepředstavuje hrozbu. A kdo ví, třeba z něj i něco vypadne.

zdroj: Blackfire

Ale karty se budou otáčet i nehledě na vaše konání, třeba když boss změní své postavení na scéně a svůj útočný či obranný postoj. Jednak to skvěle vypadá, jednak je to hezky dynamické a na poli stolních her neokoukané. Ale váže se s tím jedna potíž. Ne všude se podařilo symboly pro otáčení řádně otestovat, a tak se může stát, že se vám hra rozbije. Aby se tak nestalo, doporučuji stáhnout opravené karty.

RPG prvky zastupuje deckbuilding

Jak vlastně budou jednotliví hrdinové interagovat s každou z deseti scén, na kterou při své cestě narazí? Každý hrdina má svůj vlastní unikátní balíček karet obsahující útoky na blízko i na dálku, obranné karty a boosty. Ve svém tahu musíte zahrát jednu kartu určující typ útoku a následně ji podpořit libovolným počtem boostů, čímž určíte sílu svého útoku.

Poté hodíte zrádnou kostkou obrany nepřátel, na které může padnout nula, jednička, dvojka nebo hnusná pětka. Co soupeř nevykryje, to dostane do nosu a po uvedeném počtu zranění se odporoučí do věčných severských lovišť. Systém do hry vnáší dilema, zda své karty boostu použít k útoku, nebo si je nechat na následnou obranu.

Na konci každého tahu hráče se aktivují karty scény – její nepřátelé zaútočí, změní pozici nebo dojde k jinému tematickému efektu. Následně si hráči mezi sebe rozeberou nové karty, jelikož God of War: Karetní hra je ve svém jádru deckbuilding. Vaše balíčky se v průběhu jedné partie pořádně rozrostou, což bude potřeba pro zdolání závěrečného bosse. Ale ještě předtím musíte vyřešit dvě z náhodně vybraných scén.

zdroj: vlastní video redakce

My chceme víc!

Bossové jsou ve hře všehovšudy čtyři, zbylých scén je šest, a hra by si proto rozhodně zasloužila větší variabilitu. Tím spíš, když jde o tak povedené zpracování famózní předlohy. Nejedná se o hru, která by jen ždímala značku. God of War: Karetní hra má dobrý nápad, neotřelé herní mechanismy, skvěle vypadá a stejně skvěle se hraje.

Zážitku silně napomáhají hráčské postavy, které se vzájemně diametrálně odlišují, a za každou tak dostanete úplně jiný zážitek. Každé z nich se plní ukazatel vzteku po každém útoku a po jeho naplnění dojde ke spuštění unikátní schopnosti.

Kratos je bijec, takže si tímto způsobem silně boostne příští útok a ještě se uzdraví. Atreus zaútočí neblokovatelnými útoky, Freya ostatní uchrání před zraněním, Brok a Sindri jsou dvě postavy, za které hraje jediný hráč a Mimir je ze všech nejpodivnější, jelikož sám žádnou figurku nemá. Každé kolo se připojí k jednomu hráči, kterého svými kartami podpoří a za nějž může inkasovat rány. Výborné!

Je obrovská škoda, že se God of War: Karetní hra nedočkala žádných rozšíření, protože prostor pro nový obsah by tu byl. Ale neznamená to, že byste dostali chudou hru. Jednotlivé scény sice časem přijdou o svá překvapení, ale stále půjde o výborný deckbuilding v dobře známém hávu. A co je možná nejlepší, vůbec nemusíte znát předlohu, abyste si deskovku užili. Obstojí prostě sama o sobě.

Deskovku God of War: Karetní hra jsme otestovali díky spolupráci s CZC.Lab, který je plný dalších stolních her adaptujících slavné videohry. I těm se časem podíváme na zoubek a budeme doufat, že nás nadchnou alespoň z poloviny tolik jako God of War.