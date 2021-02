Bloodborne: The Death of Sleep – recenze komiksu

24. 2. 2021 18:00 | Popkult | autor: Aleš Smutný

K herním komiksům je často potřeba přistupovat stylem pokus/omyl. Někdy dostanete do ruky skvělý kousek, který se zprvu tvářil nenápadně, jindy pro změnu krásně vypadající komiks, který ovšem obsahově zklame. Popravdě, když jsem otevřel Bloodborne: The Death of Sleep, soubor čtyř navazujících příběhů z dílny Titan Comics, sázel jsem spíš na druhý případ. Ale spletl jsem se. Docela dost.

Samotný Bloodborne, potažmo svět pochmurného Yharnamu, rozhodně nedává základ pro složitější dějové linie, byť na tom není tak „zle“ jako bratránek Dark Souls. Co ovšem v bezútěšném městě vytvářet jde, jsou mikropříběhy, čehož využívá i hlavní scenárista a velký fanoušek hry Aleš Kot. Ten má na svém kontě už několik úspěšných komiksů, které se dočkaly ocenění především v anglosaském světě.

Že je Kot fanouškem a ne řemeslníkem, který má jen zpracovat licencovanou značku, poznáte během první kapitoly. Neustále trousí pomrknutí po hráčích a celkově komiks formuje, společně s umělci Piotrem Kowalskim a Bradem Simpsonem, do věrného odrazu samotné hry. Což znamená v první řadě to, že Bloodborne: The Death of Sleep rozhodně není určený pro ty, kteří s Bloodborne neměli doposud tu čest. Komiks počítá s tím, že víte, co je Lov, kdo je chlapík na vozíku a poznáte Blood-starved Beast.

Děj se točí kolem Lovce a jeho hledání Pureblood, což jej zavede až k Djurovi (kterého v téhle verzi nezabijete) a Dítěti, které chrání. Víc prozrazovat nebudu, ale nejde o složitý příběh. Mezi jeho opory patří primárně atmosféra a styl, který skvěle zapadá do lovecraftovské nálady Bloodborne. Navíc ale příběh Lovce a dítěte dokáže stát na vlastních nohou, a komiks tak nepředstavuje jen sérii setkání s postavami známými ze hry. Nakonec jsem byl velmi příjemně překvapený celým vyzněním a věrností duchovnímu odkazu hry. A nenechte se zmást tím, že komiks vypadá tenký. Nakonec bylo z putování Lovce a Dítěte překvapivě dlouhé a samozřejmě hororové dobrodružství... nebo spíš lehce filozofické zamyšlení.

Bloodborne: The Death of Sleep jsme získali díky spolupráci s CZC.Lab, kde je bohužel aktuálně vyprodaný, ale hádám, že při projevení zájmu může dojít k jeho opětovnému naskladnění. Případně si můžete něco vybrat z jejich rozsáhlé komiksové sekce. Což učiníme i my, protože právě pro tenhle přesah her do jiných mediálních odvětví jsme zavedli rubriku Popkult.

K Bloodborne: The Death of Sleep ještě jednou zopakuji – je to komiks pro ty, kteří hru znají a mají ji rádi. Pro ostatní půjde o značně nesouvislý příběh, v němž nebudou tušit, která bije. A já si jdu tu hru zase nainstalovat...