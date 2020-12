Test chytrého kávovaru Goat Story Gina

29. 12. 2020 10:00 | Popkult | autor: Redakce Games.cz

Nu a protože jsou svátky, rozhodli jsme se začít netradičně, ale pro naši kofeinovou redakci typicky :) (ano, to na pozadí je naše redakční kuchyňka)



Myslím, že je to z Fight Clubů nebo dalších společných rozprav zřejmé, ale v redakci máme rádi kafe. Jeho nezřízenou konzumaci si obhajujeme klasickým „bez kofeinu nežiju!“, na druhou stranu ale pravidelně odebíráme balíčky s čerstvě praženou „výběrovkou“ a dáváme si tipy, která chutná nejlépe. No máme to tady prostě veselé.

Proto jsme v redakci souhlasili, že se podíváme na chytrý překapávač Goat Story Gina z CZC.Labu. Na slovo „chytrý“ nebo „smart“ už jsme sice trochu alergičtí, protože se za jeho módnost schovává kde co, ale jak si nejlépe ověříme, zda je to v tomhle případě pravdivý přívlastek? Otestujeme si to!

Goat Story je slovinská firma kávových nadšenců, která na svůj projekt Gina vybrala finance na Kickstarteru. Nutno podotknout, že cílovou částku překonala desetinásobně. Poptávka po takovém typu výrobku tady tudíž očividně je.

Gina je nástroj na překapávanou kávu nebo cold drip. Espresso vám tedy neudělá, ale slibuje přesnou výrobu černé kávy. Od svých majitelů bude vyžadovat také vlastnictví nějakého mlýnku na kávu, protože jako všechny překápávače žádný integrovaný nemá.

Co je však součástí přístroje, je váha. Díky ní se může Gina nazývat „smart“ produktem, protože měření hmotnosti funguje přes Bluetooth a aplikaci v telefonu (Android/iOS). Váha je umístěna v podstavci a monitoruje jak hmotnost surovin, tak i výsledného nápoje.

Konstrukčně je přístroj jednoduchý. Nahoře je trychtýř pro umístění filtru, namletou kávu a vodu, který končí uzavíratelným ventilem. Při jeho otevření kape tekutina do skleněného džbánu. Nádoba se umisťuje na podstavec, kde je již zmíněná integrovaná váha. Základna má protiskluzový povrch (který se tedy od zbytků kafe špatně umývá, ale jinak svou funkci plní – džbán nemá tendenci klouzat) a vzadu konektor microUSB, jímž se překapávač dobíjí.

Akumulátor je zde potřeba, aby překapávač dokázal udržet spojení přes Bluetooth a posílat data do aplikace. Na jedno nabití vydrží přístroj velmi dlouho, oficiální materiály uvádí 20 hodin aktivního provozu a měsíc pohotovostního režimu. Takový údaj nemůžeme rozporovat, protože ani po 14 dnech používání jsme kávovar nemuseli dobíjet.

Společně se samotným přístrojem a džbánem se v balení dodává ještě nádobka se sítkem podobná french pressu (slouží k přípravě cold dripu), papírové filtry, víčko na trychtýř a nabíjecí kabel.

Zpracování je příkladné. Držák na trychtýř s podstavcem je kovový, to platí i pro ventil. Trychtýř je keramický a dá se z objímky vyjmout (důležité pro údržbu a čištění). Díly krásně lícují a zapadají do sebe, otočný ventil má přesný a měkký chod. Jde vidět, že tady máme co do činění s drahým produktem. Snad jen víčko trychtýře při zaklapnutí na své místo nedrží úplně jistě, kávovar bych takto raději nepřenášel, protože bych se bál, že víčko z vršku přístroje sklouzne.

Gina nabízí 3 druhy přípravy kávy: klasickou překapávanou, louhovanou, kdy se káva nechá v zakrytém trychtýři chvíli pobýt, a cold drip, který se extrahuje několik hodin nastudeno přes nádobku se sítkem.

Pokud by Gina neměla integrovanou váhu a aplikaci, šlo by vlastně o úplně obyčejný překapávač. Nahoru vložíte namletou kávu, zalijete horkou vodou, počkáte, než celý objem proteče do džbánu, zavřete ventil a můžete nalévat.

Rozdíl je v tom, že Gina vám pomocí apikace ukazuje, co máte dělat a kolik surovin použít. Nasypete-li kávu do trychtýře, Gina vám ji zváží a ukáže, kolik bude potřeba dolít vody. Můžete si na posuvníku navolit, zda chcete kávu silnější nebo slabší, a Gina podle toho upraví objem tekutiny. Odpadá tak vážení kávy na samostatné váze i dopočítávání ideálního poměru tekutiny. Celý proces vám překapávač také stopne a ohlásí, kdy máte zavřít ventil a zastavit extrakci.

Gina rovněž akcentuje „sociální rozměr“ přípravy kávy, kdy si můžete výsledky vašeho snažení na závěr ohodnotit a sdílet s komunitou. Uf.

Gina je každopádně praktická pro ty, co nemají s přípravou překapávané kávy žádné zkušenosti a nevlastní k tomu doma žádný přístroj. Kávovar vlastně kromě překapávače zastane i práci přesné váhy a stopek. Stopky má každý na mobilu, ale váhu s přesností na gram už ne. Káva pod vedením aplikace rovněž chutná tak, jak má, proces přípravy je tedy do elektronické formy převeden dobře a označení „smart“ zde tedy není jenom buzzword, ale funguje to.

Na druhou stranu, celé řešení není vůbec levné. Gina s integrovanou váhou stojí 5000 Kč. Kromě očekáváné funkčnosti tak platíte především za nápad, design a dílenské zpracování. K tomu ještě musíte vzít v potaz, že budete potřebovat mlýnek na kávu, a to ideálně nějaký kvalitnější, co dokáže zrna umlít s konstantní hrubostí. Tomu vyhovuje třeba ruční mlýnek s mlecími kameny, což je minimálně dalších 600 Kč navíc.

Máte-li přípravu filtrované nebo překapávané kávy již zajetou, anebo jste ochotní tomu věnovat trochu času a kupeckých počtů, nenabídne vám Gina při své ceně moc důvodů ke koupi. Clever dripper neboli chytráček se dá pořídit za pár stovek, to stejné platí o váze. Do 5000 Kč daleko. Kávovar tak bude především putovat do rukou nováčkům, kteří chtějí vyzkoušet alternativní přípravu kávy a láká je aura prémiového produktu a další technologické hračky. I to je pro někoho dostatečný důvod k příplatku, takže proč ne.

